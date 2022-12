¿Cómo celebran la Navidad las religiones en México? Te decimos

Aproximadamente 97.9 millones de mexicanos profesan la religión católica, misma que en estas fechas decembrinas, específicamente Navidad, preparan diversas actividades.

En la religión católica, el día 24, millones de personas se reúnen en familia para realizar una tradicional cena con platillos con pavo, pierna, lomo y guarniciones, preparan un intercambio de regalos, piden posada y al 25 de diciembre acuestan al niño dios en el pesebre puesto en el nacimiento junto al árbol de la navidad.

En México y el mundo también existen muchas más religiones que viven de manera similar y a la vez distinta esta temporada decembrina.

Cristianos

La iglesia Cristiana, compartida en la experiencia de Kevin Zamudio, que es perteneciente a ésta, comentó que existe quienes en lugar de reunirse en familia, pasan el 24 en la iglesia celebrando el nacimiento de Jesús como la promesa de Dios para salvar al mundo. Es en la misma iglesia, que entre los asistentes realizan una cena y conviven entre ellos.

"En ocasiones la iglesia hace cena para todos sus congregantes y se reúnen, comen, hacen actividades y se pasa muy bien. A veces se comparten regalos solo por la tradición, pero sabiendo que no es por creer en Santa o algo así, sino simplemente no ser cerrados de mentes y entender que solo es una tradición, además de que es un pretexto para regalar algo a tu ser querido", explicó Kevin.

Mormones

Por otra parte, Cielo Falcón Hernández, perteneciente a la "La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días", también conocida como religión mormona explicó que la fe de su iglesia, se basa en unirse al mundo para celebrar la llegada de Jesucristo. Cielo Falcón compartió que realizan posadas y una gran celebración para la fecha tan especial.

"Como iglesia nos reunimos y hacemos posadas, donde se come mucho, tomamos ponche de frutas (sin alcohol) y bailamos, porque eso si, somos bien bailadores. A veces se hacen obras del nacimiento, se cantan villancicos o himnos de navidad, siempre todas las actividades se inician y terminan con una oración en nombre Jesucristo."

Espiritualmente dijo Cielo Falcón, se hacen devocionales donde se cantan himnos de navidad y se dan discursos alusivos al nacimiento de Jesucristo, aunque aseguró, siempre hablan de Jesucristo en todos los discursos.

También señaló que internamente, en la cena familiar, antes de iniciar a comer acostumbran a hacer una oración para dar gracias por estar reunidos y por la salud.

"Como familia ya en casa, mi familia y yo hacemos una oración antes de la cena y damos gracias a Jesucristo por la salud, porque estamos reunidos como familia, pedimos por las personas que están enfermas, por los que no tienen dónde pasar estas fechas que no tienen hogar, cenamos, después jugamos o bailamos. También a veces hay piñatas y cuando no, nos dormimos, pero los "mormones" como nos conocen, sí celebramos la navidad", puntualizó.

Presbiterianos

Finalmente en la Iglesia Presbiteriana, comentó el Anciano Salomón Amador Campos, festejan el nacimiento de Jesús, no la fecha, pues para ellos aseguró, es importante el mensaje que éste trajo a su llegada.

"Festejamos la navidad no porque sea la fecha en la que Jesús nació, lo estamos siempre diciendo, no celebramos el 24 o 25, celebramos porque todos lo celebran, pero lo hacemos con el sentido único del nacimiento de Jesús, que vino para darnos vida, esperanza y paz", aseveró.

Para su festejo o conmemoración, detalló, comparten una cena, también se unen a los adornos navideños y posteriormente cada integrante se reúne, de ser posible y así quererlo, con sus familias.

"Tenemos una cena, invitamos a amigos y conocidos, pero el día 24 cada quien lo hace con su familia de manera normal. Algunas iglesias no ponen árbol, pero nosotros y la mayoría sí y adornamos con luces que es lo que anunciamos, la luz de Jesús", enfatizó.

En el mundo se estima que existan cerca de aproximadamente 4 mil 200 religiones vivas, cada una de ellas disfruta estas fiestas decembrinas a su manera y tradición, sin embargo todas caen en el mismo motivo de gozo que es la llegada y nacimiento de Jesús a este mundo.

