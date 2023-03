Inseguridad en Veracruz debe atenderse antes que se salga de control, exige Cometur

Los tres órdenes de gobierno deben coordinarse y atender la inseguridad de Veracruz antes que se manche la imagen turística, señaló Sergio Lois Heredia, presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (Cometur).

Recordó que hace 10 años no se dio la importancia debida a los enfrentamientos entre bandas delincuenciales y el problema escaló hasta afectar la economía y la llegada de paseantes.

Aclaró que ningún turista fue afectado por las balaceras del primer trimestre del año pero las autoridades deben garantizar la seguridad de todos, sobre todo ahora que se avecinan las vacaciones de Semana Santa.

"El tema de inseguridad tiene que ser enfrentado inmediatamente para que esto no continúe. En este momento no podríamos decir que podría afectar la imagen turística pero si esto no para nos estaría pasando como hace 10 años cuando no se le daba importancia y después la imagen turística se llegó a dañar y nos costó mucho trabajo limpiarla".

Insistió en que los enfrentamientos entre bandas criminales podrían generar temor y el turista dejará de llegar, por ello reiteró el llamado a que las autoridades atiendan la situación.

El empresario lamentó los hechos que se suscitaron en el bulevar Manuel Ávila Camacho y recordó que cuando las balaceras se dan en otros municipios a nivel nacional se dice Veracruz y las personas piensan que todo se concentra en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río.

"Hasta ahora el turista no ha tenido ningún percance, en los hoteles tenemos bastante coordinación con las autoridades y podemos resguardar de buena manera lo que es el turismo y se tiene que trabajar en coordinación para que en Semana Santa no se presente ningún tipo de percance".

Por otro lado admitió que el primer bimestre del año fue complicado para la industria sin chimeneas, sin embargo, la expectativa es positiva para la Semana Santa. Durante el pasado puente vacacional los resultados fueron alentadores, pese a la presencia del evento de norte. Estimó que la ocupación fue de 70 por ciento.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

