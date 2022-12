¡Hasta mil 200 pesos! Veracruzanos acuden a comprar sus árboles de Navidad al centro de Veracruz

La venta de árboles de Navidad continúa en las calles del Centro porteño. La cuadra comprendida por la avenida Vicente Guerrero, entre Hernán Cortés y Juan Soto, ha sido el punto donde comerciantes locales y foráneos se reúnen para llevar a cabo dicha vendimia.

Sobre la acera, tienen colocados los pinos de diversos tamaños y precios, destacando los árboles de etiqueta amarilla, clasificados como los ejemplares estándar que la gran mayoría de los ciudadanos busca para sus hogares.

"Tenemos los arbolitos de etiqueta amarilla, que son entre medianos y grandes, los que más tienen en mente las personas para su sala y negocios. El precio varía, porque tenemos árboles que van de los mil hasta los mil 200 pesos, pero esos 200 pesos hacen la diferencia en la altura del pino".

"Por lo regular traemos los árboles de etiqueta amarilla y verde, los más costosos son los que traen etiqueta blanca, esos ya van costando casi 2 mil pesos. Los pinos los traemos de la Ciudad de México, pero llegan desde Canadá, y se nota en la calidad del árbol porque sigue fresco, frondoso y muy aromático", señaló uno de los vendedores.

Aunado a ello, si buscan una alternativa decorativa o simbólica en sustitución al típico pino, pueden encontrar arbolitos como la limonaria o el cedro limón, el cual posee un precio que ronda entre los 300 pesos. Un costo asequible que ofrece las mismas posibilidades en cuanto a decoración se refiere.

Fotos: Patricia Morales | IMAGEN DEL GOLFO

Sin embargo, a pesar de la afluencia, los comerciantes reconocen que las ventas no han reflejado lo que tenían esperado, motivo por el cual estarán ofreciendo árboles navideños a precios económicos para cumplir con la meta que se trazaron al llegar a Veracruz.

"La venta no ha estado tan buena que digamos. Entendemos que hay mucho gasto y algunos pensando en la cena, por eso queremos ofrecer arbolitos en 500 pesos para que ya salgan. Si nos da un poco 'pa'bajo' porque no es lo que esperábamos, pero no nos 'agüitamos' y vamos a volver el año que viene", agregó el comerciante.

Fotos: Patricia Morales | IMAGEN DEL GOLFO

Finalmente, los comerciantes señalaron que estarán en dicha cuadra hasta el día 22 del presente mes, mientras que otros resistirán hasta el 24 para poder vender lo más que puedan. Ya sea un cedro, un pino, una maceta o las propias flores, la venta de estos artículos supondrá un apoyo enorme para los comerciantes de la zona, quienes desean cerrar el 2022 con muy buenos números.

Fotos: Patricia Morales | IMAGEN DEL GOLFO

/lmr