Colectivo Solecito buscará restos en Medellín

El Colectivo Solecito de Veracruz espera en un mes poder iniciar la búsqueda de posibles restos humanos en una zona de Medellín de Bravo, municipio conurbado al puerto de Veracruz.

Rosalía Castro Toss, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, informó que esperan en un mes poder iniciar las labores de búsqueda de "tesoros", como le llama a los restos humanos que hallan en fosas clandestinas. Sin embargo, señaló que no hay una fecha exacta debido a que dependen de las condiciones meteorológicas.

Explicó que el punto fue hecho llegar vía anónima, se encuentra en una zona cerca de un afluente por lo que el lugar esta inundado, lo que dificulta las labores.

Detalló que en una primera inspección, a la que acudieron en compañía de la Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas manda una psicologa, Guardia Nacional, entre otros, se logró corroborar que es un punto positivo.

"Si hay porque había unos restos flotando; los nortes, el agua y la lluvia, todo los desenterró, pero cómo buscar si estan en el agua, esos se rescataron pero no se puede hacer más hasta que no este el tiempo de seca. Esperamos que el mes que entra ya pare porque el norte independientemente de que también no se puede buscar tambien hay agua, así no podemos hacer una búsqueda, ya nos pasó cuando estabamos en Arbolillo".

Reconoció que en la zona de Medellín de Bravo ultimamente se han registrado muchos hechos violentos, por lo que también esperan se calme un poco la inseguridad en la zona, además que de haber las condiciones del terreno que esta cerca de un afluente, pedirán mayor resguardo para poder ingresar.

"Es una zona que ha estado con mucha violencia, sí queremos entrar, pero también tenemos que esperar que también eso se calme un poco y nos permita el tiempo también entrar".

Castro Toss informó que de los tres puntos donde el Colectivo Solecito de Veracruz esperaba respuesta de la Fiscalía y un juez, ya hay un punto donde entrarán, pero se mantiene bajo secrecía por seguridad.