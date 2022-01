colectivo_encuentra_28_restos_humanos_en_fosas_del_predio_la_guapota

Alma Malpica Landa, integrante de la agrupación, acusó que de nada sirve que las brigadas mantengan la búsqueda si las autoridades no realizan la identificación correspondiente.

Y es que hay restos que tienen meses a la espera de ser analizados.

"Se han exhumado restos pero aunque la búsqueda se haga más extensa serviciaos periciales está saturado. Sacar y recuperar no es el caso, lo que queremos son avances en las identificaciones".

Hay casos desde 2012 y no se les ha identificado.

El colectivo retomó la búsqueda después de varios meses de suspender actividades a causa de la pandemia.

"Apenas empezamos a retomar las actividades. Por la pandemia se había detenido y esperemos que ya podamos estar más activos. En el colectivo no se ha identificado a ningún familiar".

Reiteró que continúa atrasada la identificación de restos hallados en el predio de Úrsulo Galván y de otros puntos del estado.

Por su parte Lidia Lara, del Colectivo Justicia y Dignidad, busca a su hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, quien desapareció en 2017, en el municipio de Boca del Río.

Dijo que los años pasan y no hay avances en las investigaciones.

"Él sale a la tienda a comprar y ya no regresa, en esas condiciones él desaparece y hasta ahorita no ha habido ningún avance y nunca se pudo hacer nada, porque la fiscalía en ese momento no quiso investigar a los oficiales navales que se le pidió que lo investigara".

A casi cinco años de este suceso, no sabe nada del paradero de su hermano, pero mantendrá su trabajo de búsqueda, hasta encontrarlo.