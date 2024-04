Colapso de transporte público en Medellín de Bravo se viraliza en TikTok (+Video)

Videos virales en TikTok y otras redes sociales evidencian el colapso del sistema de transporte público en municipios de la conurbación de Veracruz, como Medellín de Bravo.

Las imágenes muestran a usuarios aglomerándose y disputando un lugar en los autobuses, lo que genera conflictos e inconformidad a diario.

En Lagos de Puente Moreno, por ejemplo, los vecinos reportan esperas de hasta dos horas para abordar una unidad que los lleve a sus escuelas o centros de trabajo.

La tiktokera "Sbeteoba" ha documentado la situación en videos que muestran los camiones repletos en las horas pico, debido a la insuficiencia de unidades para cubrir la demanda.

A pesar del crecimiento continuo de los fraccionamientos en la zona, el servicio de transporte público no ha logrado mantener el ritmo, dejando a los residentes en una situación precaria.

"LO QUE CALLAMOS LOS POBRES"

Los testimonios de los usuarios reflejan la desesperación de tener que esperar durante horas para poder trasladarse.

Una ciudadana compartió su experiencia, lamentó haber llegado tarde a la escuela debido a la imposibilidad de abordar un camión.

"No manches, por culpa de esa gente que no se espera, no fui a la escuela porque se me hizo tarde y ya no me dejaban pasar. Desde las 7 hasta las 9 estuve esperando a que me subiera uno".

Las quejas se concentran principalmente en el Circuito Cuba, donde los vecinos señalan que los camiones pasan de largo las paradas debido a que ya salen llenos desde Lagos de Puente Moreno. Además, algunos residentes expresaron que pasan más tiempo esperando por un camión que en el propio trayecto.

"Yo vivo en Arboledas San Miguel y normalmente llego a mi casa como 2 horas después de que salgo de la escuela; son como 50 minutos de viaje y la mayoría del tiempo se pasa esperando un camión".

Sbeteoba incluso ironiza la situación, afirmando que esta situación refleja lo que día a día "callamos los pobres".