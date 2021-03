Cobija Fernando Yunes Márquez a empresas de sus amigos

El alcalde de Veracruz, mientras a unos les cierra un tramo de la avenida Independencia en plena pandemia dentro del primer cuadro de la ciudad, para beneficiarlos con programas de activación comercial, a otros, los más pequeños y que no son sus amigos, los bloquea.

Es el caso del Hotel Oyo Cimsa ubicado en la calle de Cortés casi esquina Madero.

Antes de la instalación de los parquímetros este hotel al igual que otros, recibía autobuses repletos de turistas, se estacionaban paralelo a la banqueta, descargaba a los turistas y se iba, dejando la derrama económica incluso en la zona.

La solicitud para que el alcalde Fernando Yunes Márquez les permitiera un cajón temporal al hotel para volver a estacionar un autobús ha sido negada reiterativamente.

"El ayuntamiento me dice en una contestación vía documento que no me puede otorgar un espacio para estacionar autobús porque alrededor se encuentran negocios enfrente de los parquímetros, yo les he argumentado que esos negocios son nuestros clientes y que no se oponen a que haya un espacio para el hotel", platica Rafael García Tapia, encargado del hotel.

El argumento del Ayuntamiento por supuesto es absurdo si se toma en cuenta que la derrama económica de este hotel se esparciría en esos negocios que lo rodean.

Mientras a Hotel Oyo Cimsa no le permiten darle un cajón temporal para autobús en una calle muy amplia como Cortés, los hoteles de amigos del alcalde, Diligencias, Veracruz y

Sirena en el primer cuadro de la ciudad, tienen pintado con amarillo en sus entradas los cajones para autobuses, en una calle angosta como Independencia.

Conveniencias

Donde no hay trabas por parte del ayuntamiento es en el cobro del predial, el cual paga el hotel una cantidad de 30 mil pesos anuales que hoy le cuesta ganar. A esto súmele los impuestos de empadronamiento y validación de cinco mil pesos al año, más seis mil pesos de impuestos federales y ambientales.

"Lo que hace el ayuntamiento es negarnos un derecho que también beneficia a la ciudadanía porque somos un hotel que paga impuestos, generamos empleos, lo cual todo se traduce en parte importante de la economía de este municipio que es el turismo", complementa García Tapia.

Incongruencias

Fue el 2 de octubre del año pasado que la respuesta a la solicitud se hizo a través del oficio número DMU/0193/2020, firmado por Víctor Hugo Delfín Quiroga, director de Movilidad Urbana del ayuntamiento. Exhibiendo así la incongruencia de las palabras del alcalde con los hechos, de que le preocupa que el comercio del primer cuadro esté desactivado económicamente, lo que no especificó es que es solo para el comercio amigo o el que le pueda dejar beneficios a futuro.

Los dueños hacen un llamado a la Secretaria de Turismo y Cultura del Estado, Xóchitl Arbesú Lago así como al presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Diego Santiago Caramés Chaparro para que intercedan en la problemática que no les permite salir del bache económico.