Claman por mayor seguridad en colonias de Medellín

Habitantes de la comunidad de Alvaradito, del municipio de Medellín de Bravo, solicitaron el reforzamiento de la seguridad, ya que dicha zona se ha convertido en un foco rojo.

Sergio de la Cruz, uno de los habitantes, acusó la falta alumbrado público y de rondines por parte de las corporaciones de seguridad; incluso, señaló, algunos tienen que atravesar gran parte del camino Herón Proal, el cual permanece en penumbras.

Sostuvo que lo más común son asaltos a transeúntes y robo de vehículos; "los vecinos estamos muy preocupados por la situación de la colonia porque está muy oscura y se han registrado ya varios asaltos. A mí me asaltaron hace poco, venía saliendo de la universidad y aquí a las siete de la noche ya está muy oscuro; mientras iba caminando por esta carreterita iluminándome con la luz de mi celular dos sujetos en moto me interceptaron, con machete en mano me arrebataron mis cosas".

En la propia comunidad, relata, se han registrado robos, por lo que llamó a las autoridades del Ayuntamiento de Medellín a invertir en la colocación de luminarias y gestionar mayor vigilancia.

"Al pastor de aquí le quitaron su camioneta y previamente lo habían intentado asaltar también pero la había librado, situación que se repite con varios de los vecinos.

"Pedimos que pongan alumbrado público porque está muy oscuro y se presta para robos, desde la carretera Veracruz-Alvarado hasta entrar a Alvaradito es medio kilómetro y de aquí a Herón Proal está igual".

En ese sentido acusó que no hay presencia de cuerpos policiacos en dicha zona del municipio.