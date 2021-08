Sin embargo, las ventas cayeron hasta 60 por ciento en los últimos meses, a pesar de tratarse de artículos básicos y podrían bajar más por los cortes viales del centro de la ciudad de Veracruz, señaló Antonio Castro Ortiz, presidente de la Unión de Comerciantes.

Noticia Relacionada Muere indigente en mercado Malibrán

"Bajaron nuestras ventas pero como son artículos de primera necesidad, porque es la comida, no hemos cerrado ni un día, no ha habido desabasto de nada, todo ha seguido funcionando normalmente pero con menos ventas".

Explicó que los cierres viales del centro de la ciudad de Veracruz también los perjudican ya que el Malibrán es un centro de distribución, al que llegan a surtirse comerciantes de los otro siete mercados de la ciudad porteña.

"El hecho de que cierren el centro nos afecta porque nos compran menos, por ejemplo el que tiene cebollas y vendía 60 bultos ahora nada más va a vender 30 porque no están trabajando al cien por ciento ellos, pero lo demás sigue funcionando".

Aunque no hay desabasto los alimentos subieron hasta 20 por ciento, aunque algunos incrementaron hasta 100 por ciento como el limón.

Sobre el coronavirus, admitió que varios locatarios enfermaron y al menos 25 perdieron la vida. Sin embargo, reforzaron las medidas sanitarias para reducir la probabilidad de contagios en la tercera ola del padecimiento.

"Estamos con cubrebocas, lavado de manos, gel y no nos acercamos mucho a las personas porque vienen de varios puntos no solo de la ciudad sino de 100 kilómetros a la redonda. Volvemos a insistir en que no hay desabasto. Traemos de Iztapalapa frutas como manzana, uva, durazno, todo lo que es fruta fina".

Finalmente, reconoció que en ocasiones los clientes no quieren utilizar el cubrebocas, sobre todo quienes arriban de zonas rurales, sin embargo, se les invita a cumplir con los protocolos del sector salud.