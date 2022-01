Diana Santiago Huesca, delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, no quiso revelar el nombre del plantel educativo y aclaró que se trata de dos maestros contagiados y 10 sospechosos.

En el caso de los alumnos descartó que tenga reportes de enfermos.

"Aquí en Veracruz Puerto solamente tenemos el reporte de una escuela cerrada por contagio, de ahí todas están abiertas. No les puedo decir cuál es. Fueron dos contagios comprobados y 10 sospechosos y por eso se decidió cerrar. Son maestros, alumnos no".

Aclaró que las clases fueron suspendidas en dicho plantel por decisión de los padres de familia.

Insistió en que oficialmente no hay alumnos que se hayan contagiado de coronavirus en ninguna escuela de la delegación

"De alumnos no tenemos en la delegacion regional, en los 25 municipios que me toca atender no hay reporte de alumnos comprobando que sea positivo. Todos son dichos, rumores y demás, nada comprobado".

En el caso de la delegación hubo tres personas que dieron positivo a COVID pero venían contagiadas del periodo vacacional.