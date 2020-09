Centro Histórico de Veracruz, como un pueblo fantasma

Unos 120 negocios del Centro Histórico de Veracruz no volverán abrir jamás debido a la cruda crisis económica que provocó la pandemia durante más de 4 meses.

Esto lo dio a conocer José Antonio Mendoza García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Veracruz (CANACO). Hasta la fecha, en el estado son 4 mil 500 negocios cerrados que provocaron 55 mil desempleados.

Se cree que hasta un 40% de estos negocios a nivel estatal han manifestado no volver a abrir, sin embargo, la cámara nacional no quiere que esto pase.

“Hemos estado trabajando en proyectos de aquí de CANACO para la rehabilitación y así lograr que regresen y sigan trabajando y se les está consiguiendo a través de créditos, con entes financieras por parte de CONCANACO de la Ciudad de México, y hay una buena respuesta pero lo que pasa es que estamos en pandemia aún y dentro de pandemia los créditos todavía no aplican porque no se saben las garantías y todo lo que están requiriendo no se cumple, entonces debe terminar la pandemia para empezar la gestión”.

Triste abertura

IMAGEN DEL GOLFO pudo comprobar en un recorrido por las avenidas Independencia y 5 de Mayo, además de algunas calles que las atraviesan, que 11 locales se mantienen cerrados, de los cuales 8 tenían letreros de “Se Renta”.

Según Mendoza García, la mayoría de estos negocios cerrados buscan el traspaso. Mientras los que abrieron desde hace 3 semanas es porque ya no podían seguir así y tenían aún algo de mercancía para ofrecer.

También se pudo contabilizar a 6 negocios que son de un giro pero vendían otros productos diferentes como en el caso de un comercio de venta de alimento para ganado que ahora vende cubrebocas.

Y es que aunque ya se ve más gente caminando en pleno semáforo rojo en la avenida Independencia y muchos negocios abiertos, las ventas siguen siendo precarias, así lo confirma Juan Antonio Domínguez Ortiz, gerente de una zapatería del lugar.

“Nosotros cerramos como cuatro meses a partir de marzo, abrimos en junio, volvimos a cerrar y ahorita vamos para 10 días que abrimos, pero la situación sigue igual (…) aquí la empresa no corrió gente ni bajó sueldo, aguantó lo que más pudo, pero tuvo que pagar la renta, la luz, los gastos no pararon”.

Domínguez Ortíz dice que ni en fin de semana ha repuntado la venta y según cuenta, en Independencia él contabilizó 10 negocios cerrados, entre ellos un restaurante de comida china que se ubicaba en Mario Molina.