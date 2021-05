Celebra AMANC el Día del Niño

Todos los años AMANC (Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer), celebraba el día del niño tanto fuera como dentro del pabellón oncológico infantil del hospital regional, pero a partir de la llegada de la pandemia esto ya no fue posible.

Para este año pasará lo mismo, debido a que autoridades del hospital no lo ven conveniente al tener que continuar con el resguardo de la salud de los pequeños que hoy ahí se encuentran, es por ello que AMANC Veracruz no tendrá festejo, sin embargo, ya lo hay fuera del pabellón.

"Este mes decidimos que fuera escalonado todo lo que son los eventos para el día del niño (---) todo esto es con la finalidad de que no exista un aglomeramiento para cuidar la sana distancia y pues respetar así todo lo que nos manda la Secretaría de Salud", informó la presidenta de la asociación, Susana Lara García.

Se adelantaron

Y es que actualmente AMANC Veracruz apoya a 124 familias, por lo que hacer un festival en un solo día sería contraproducente, por ello, son 4 eventos aislados en este mes los que se harán para los bloques de infantes en que se dividió el total de niños.

Todo inició el 13 abril con el primer festejo, "ya hubo una primera edición que fue en Chuck E. Cheese's en una sesión de fotos, los más pequeños estuvieron jugando en el lugar y convivieron con sus familias; luego fue otra la semana pasada el 20 de abril en una albercada para los jóvenes de 10 a 18 años, en los cuales ellos ya traen otro tipo de diversión".

Las edades de los niños a festejar por AMANC van desde los 2 a los 15 años y de diversos municipios del estado, incluso de Oaxaca. El 26 de abril se hizo otro convivio en la sede de AMANC donde Imagen del golfo fue testigo al ver a los pequeños bailar disfrazados y con pelucas.

Falta uno

Además partieron pastel e hicieron partícipe a las madres en diversas dinámicas, también recibieron bolsita de dulces. El día 28 será la cuarta y última celebración para los niños que no pudieron asistir a otras ya sea por estar hospitalizados o por no poder asistir porque no les tocaba su terapia.

"Los vamos a llevar al acuario y luego a un convivio aquí en el albergue" aseguró Lara García. De los 124 niños a los que apoya actualmente AMANC Veracruz, 55 están activos, es decir, niños que viajan al puerto jarocho cada semana para tomar sus tratamientos.

El día 30 si es que el hospital general lo permite, AMANC Veracruz podría donar un pastel para los pequeños del pabellón oncológico infantil.