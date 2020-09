Catedral de Veracruz reabre sus puertas con medidas sanitarias

A medio año de que la Catedral de Veracruz se cerró al público debido a la contingencia del coronavirus, este martes 29 de septiembre se reabrió a los feligreses, pero bajo estrictas medidas sanitarias y sólo con un aforo de 25 por ciento.

Un día antes, el lunes 28 de septiembre el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, en un video en redes sociales anunció la apertura, con 3 misas diarias: a las 8:00 de la mañana, a las 12:00 del día y a las 7:00 de la noche.

Cabe recordar que desde el domingo 1 de marzo de 2020 dejó de usarse en misas el saludo de mano y se sustituyó por una leve reverencia, cuando apenas había muy

pocos contagios en el país.

Días después, el obispo Carlos Briseño Arch anunció el cierre de templos católicos a la feligresía; a partir de entonces las misas se realizaron sin feligreses y se han transmitido por redes sociales.

Este martes 29 de marzo se reabrió la Catedral de Veracruz, pero no puede llenarse, sólo trabaja con el 25 por ciento del cupo, y no hay aglomeraciones.

El único acceso es por la puerta principal, de la avenida Independencia, y la única salida es por la calle Mario Molina.

Al ingresar, toda persona debe pisar unas jergas con cloro para desinfectar los zapatos, y recibir gel antibacterial en las manos, además de portar cubrebocas.

Las bancas están señalizadas para que al estar sentadas las personas mantengan una sana distancia de un metro y medio.

El portavoz diocesano dejó en claro que reabrir los templos católicos no significa relajar las medidas de seguridad y por el contrario, hay que continuar con ellas, para evitar que se disparen los contagios de Covid-19.

En consecuencia, al salir de la iglesia se debe evitar aglomeraciones, y todas las personas deben avanzar hasta la calle sin cesar.

"Debemos seguir cuidándonos, porque no es que abrimos y ya no pasa nada, no; es que tratemos todos de ir poco a poco cuidándonos y poner todo de nuestra parte para evitar el contagio y que se siga propagando la enfermedad", puntualizó Díaz Mendoza.

Recalcó que se mantiene la medida de no darse la mano para el saludo de paz, sino hacer una leve reverencia, como medida preventiva.

La primera misa de reapertura de la catedral tuvo lugar a las 8:00 de la mañana, y la segunda a las 12:00, a mediodía.

La misa de la noche no dejará de transmitirse por Youtube y Facebook.

El clérigo destacó que el jueves de esta semana se desinfectará nuevamente toda la Catedral de Veracruz.