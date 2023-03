Caso Monse Bendimes debe apegarse a ley, tras amparo a padres de Marlon N: Anilú

Luego de que se diera a conocer que los padres de Marlon "N" consiguieran un amparo, la diputada local, Anilú Ingram, exigió a las autoridades justicia para Monse Bendimes y su familia, además de que todo el proceso sea llevado en el marco de la ley.

"Yo he estado muy al tanto del proceso y si exigimos que todo el proceso sea en el marco de la ley apegado al proceso y sobre todo de justicia para la familia de Monse y para muchas otras que quizá no se han visibilizado cómo es el lamentable caso de Monse. Vamos a estar muy pendientes del proceso y repito, exigimos justicia para ellas, las familias y que no se tuerza la ley en Veracruz."

Ingram lamentó que en días pasados no se haya logrado conseguir que la Ley Monse subiera a discusión al pleno, sin embargo, aseguró que seguirán en la lucha muy de la mano de la colectiva Las Brujas del Mar.

"Seguiremos en la lucha del tema, en breve estaremos en el Senado de la República teniendo una mesa plural convocada por Las Brujas del Mar. Primero porque hay que enderezar la iniciativa que pasó de Cámara de Diputados al Senado y posteriormente porque vamos a tener un space organizado por Las Brujas del Mar para platicar sobre esta Ley Monse."

La diputada local detalló que en el proceso de dictaminación hubo sugerencias, opiniones y propuestas por parte del grupo de la mayoría, mismas que fueron tomadas en cuenta y por lo que dijo, es muy lamentable que más allá de ver el interés superior y común, que es legislar a la realidad que hoy enfrentan las mujeres en Veracruz, se vayan por artilugios e inclinaciones de carácter político.

Finalmente recordó y puntualizó que la Ley Monse es una iniciativa 100 por ciento ciudadana impulsada por la colectiva Las Brujas del Mar, es decir, no es una iniciativa de la oposición ni lleva una bandera política, pues afirmó, solo es la voz de la ciudadanía y la realidad que enfrentan las mujeres de Veracruz y el país.

