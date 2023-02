¡Caos en Veracruz! Detención de autobuses desata bloqueos en zona conurbada (+video)

La tarde de este jueves se reporta caos vial en varios puntos de la ciudad de Veracruz y Boca del Río tras los bloqueos que realizan camioneros de la línea Saeta y usuarios del transporte que se ven perjudicados con el aseguramiento de algunos camiones.

Unas de las zonas afectadas es la avenida Ejército Mexicano, a la altura del mercado de La Boticaria, la avenida Díaz Mirón a la altura de Reino Mágico y el Paseo de la Armada, también en la ciudad de Veracruz, todos puntos de alta afluencia vehicular y que están afectando la circulación de toda la ciudad.

Saúl Enríquez Hernández, representante legal de los autobuses Ruta Saeta, se disculpó con los usuarios del transporte público y con los automovilistas que están siendo afectados con los bloequeos.

Representante de Saeta señala al transportista Alfonso Enríquez 'El Pollo' de interferir en las operaciones del servicio urbano.



Acusó al líder de transportistas Alfonso Enríquez Boussart, alias "El Pollo" de manejar siempre al transporte en el puerto de Veracruz, "ahora dice que lo estamos invadiendo, después de 32 años de servicio que tenemos".

Antes de hacer todo esto, quiero aclarar, que tuvimos una plática con el delegado de Tránsito, me dirigí a la oficina porque eso le corresponde, y me dijo que no, que él no podía meterse, que nosotros hicieramos lo que quisiéramos pero estamos exponiendo al usuario", dijo el lider de la línea Saeta.

De la misma forma se reporta que hay otro bloqueo en el bulevar Miguel Alemán, Boca del Río.

Cierran cruce de avenida Díaz Mirón y Paseo de la Armada a la altura de Reino Mágico. Manifestantes exigen reanudación de servicio de la línea Saeta.



