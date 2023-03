En esta fecha finalizará en canje de tarjetas del banco BBVA al Bienestar en Veracruz

La entrega de tarjetas del Bienestar para usuarios del banco BBVA culminará en abril y será menor que el número de las entregadas a los usuarios de Banamex, afirmó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado del Bienestar en el estado.

A su llegada al parque donde se ubica la Cancha de Futbol Rápido en la colonia Remes y dónde se entregaron tarjetas de Banco Bilbao Vizcaya, el funcionario federal destacó el avance para facilitar el cobro a los adultos mayores.

"Venimos a la migración, la entrega de tarjetas de Bancomer al Banco del Bienestar; va a ser una cantidad importante en todo Veracruz, no como las que se entregaron de Banamex, ahí fueron cerca de 160 mil, aquí es un poquito menos, no tantas, pero no son más.

"Este proceso empezó el día lunes y va a culminar el 30 de abril; no es cambio de tarjeta, sino entrega de tarjeta porque la que ellos tienen la van a guardar para seguir usándola para recibir pensión, para ahorro y lo que quieran", señaló Huerta.

Recalcó que ahora todo el pago a los adultos mayores será a través de esa tarjeta, y después de la Semana Santa se retomarán el trabajo.

Mencionó que sólo en Boca del Río se atiende a más de 20 mil adultos mayores, a 640 personas con discapacidad; y por todos los programas se atiende a cerca de 34 mil ciudadanos, y hay una dispersión bimestral de cerca de 270; millones de pesos en puro Boca del Río", puntualizó el delegado del Bienestar en la entidad.

Resaltó las políticas de austeridad pues recordó que el Banco del Bienestar no le cobra al gobierno lo que cobran los bancos cuando administran el dinero, porque el banco cobra luz, internet, empleados, seguridad, manejo del dinero, instalaciones.

AUDITORIO

El funcionario federal resaltó que en unos meses estarán culminados todos los bancos del Bienestar en la entidad.

Dijo lo anterior a pregunta expresa sobre el que se habilitará en el Auditorio Benito Juárez.

"Todos los bancos van a estar culminados en el mes de julio a más tardar, todos los del estado de Veracruz, para que en julio ya todos cobren en los Bancos del Bienestar", puntualizó Huerta.

Fotos: Heladio Castro.

