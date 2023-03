Desde campesinos hasta políticos; aumenta fe en brujos de Catemaco (+Video)

El primer viernes de marzo, fecha en que para curanderos de magia blanca y negra, hechiceros y chamanes de Catemaco es especial y único del año para abrir el portal al inframundo; los festejos pudieran dividirse en dos aspectos, el de la fiesta para creyentes en esa ayuda espiritual y quienes festejan para agradecer al malingno los dones que les otorga.

Prohibido por el gobierno municipal de hacer rituales en conjunto como en años pasados y el sacrificio de animales, este año, los curanderos, chamanes, brujos y demás líderes de la magia negra y blanca, decidieron hacer sus rituales del primer viernes de marzo, en sus respectivos templos, ranchos o sitios sagrados, lo que también marca dos líneas de este festejo.

El primero de ellos, es la concentración de brujos provenientes de distintos estados e incluso del país, como es el caso del rancho Los Chaneques, cerca de la cabecera municipal de Catemaco, donde el brujo mayor, el más longevo según sus palabras, Martin Villegas Jimenez, arribaron chamanes incluso del extranjero, entre ellos del país de Colombia.

El otro, en el rancho El Encanto del Brujo, ubicado en el ejido Cartagena- Ahuatepec, cerca del poblado Sapoapan de Cabañas; entre enormes cerros que impiden cualquier señal de teléfono celular y protegen el místico sitio de los fuertes vientos que azotaban en la noche del jueves; lugar donde se concentraron indígenas de comunidades de Soteapan, Hueyapan de Ocampo, Acayucan, San Juan Evangelista y Jesús Carranza entre otros, que en medio de la oscuridad de una brecha, llegaron en camionetas, autos particulares, moto taxis y motocicletas hasta el predio, donde el grupo El retoño del son, de Santa Rosa Loma Larga, recibían a los visitantes con musica de son jarocho.

Largas filas de indígenas, llegados de otros estados como la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México y de Oaxaca, también se unían a la fiesta convocada por la Francisca Hernández Mixtega, la hermana Francisca, que los recibía en su consultorio ubicado en lo más alto de un cerro y donde les daba la "consulta" y la limpia, previo a la apertura del portal que a media noche debía abrirse.

"Aquí vienen de todos, hasta la policía ministerial, el comandante ya vino a darse su limpia, también vienen policías federales, municipales, de todo" dice la llamada bruja de Zapoapan, aunque ella aclara ser curandera y operar con magia blanca.

De fiesta

Vestida de una túnica blanca, baja de su consultorio y visita los diversos puntos donde los indígenas de concentran. En el primer nivel, la fiesta, barbacoa, cerveza, música tropical de un tecladista que obtiene energía eléctrica desde una planta de gasolina, un grupo de son jarocho cuyo ritmo invita a mujeres y hombres de todas las edades a tomar la tarima y zapatear de alegría. Los brujos están de fiesta.

En el segundo nivel, que se alcanza a través de escaleras iluminadas por mechones y con barandales de bambú, está una especie de teatro al aire libre. En medio, un altar a la Santa Muerte y de frente, escalinatas a manera de asientos para que los campesinos que llegaron desde temprano, pudieran velar y esperar el momento de que la "bruja" inicie el ritual.

Algunos campiranos con sus familias, procedentes de Buena Vista, en el municipio de Soteapan, recorrieron largos caminos en camioneta del servicio mixto rural para llegar, partieron de la comunidad desde las 8 de la mañana del jueves y pensaran regresar a ella hasta el amanecer del siguiente día, o sea, este viernes. Por donde dormir, no se preocupaban pues durante toda la noche, la musica tropical y el son jarocho, la cerveza y la barbacoa no permitía tener sueño.

La hermana Francisca lleva 38 años dando servicio. El don fue descubierto por su abuelita, quien era chamán y partera, ella tenia 12 años y pudo curar a una persona enferma. Desde entonces, ha ido perfeccionando su enseñanza al grado de llegar a realizar exorcismos, predecir ganadores de elecciones y darle la suerte a los aspirantes a cargos políticos. Los que más la buscan actualmente, dice, son los del partido Morena, también los del PRI y asegura que la organización política fundada por Andrés Manuel López Obrador, será el ganador en las elecciones del próximo año.

Desde Colombia hasta México, los brujos se reúnen en Los Chaneques

La otra fiesta es más espectacular, luces, mujeres bellas, doncellas, copal, incienso, llamas y una gran cantidad de botellas de tequila en medio de un pentagrama donde reposa una figura enorme de Balcebú, Satán, Diablo, Lucifer o como lo llame cada cultura en cada país.

Y es que, desde sacerdotes de misa negra, hasta chamanes y aspirantes a brujos, se reunieron en el rancho Los Chaneques, cerca de la cabecera municipal de Catemaco. Una valla de mechones te lleva al sitio del ritual. Es el predio donde ofrece sus servicios desde hace más de cuatro década, Martín Villegas Jiménez, el brujo mayor y más longevo, según sus palabras, sitio donde pocos "curiosos" y más practicantes de hechicería y magia negra, se dieron cita a manera de convención.

Brujos procedentes de Estados hasta otros países se hicieron presentes.

Tras una larga misa negra, y la apertura del portal al inframundo, donde no hubo sacrificio de animales como en otras ocasiones; iniciaron las limpias de quienes deseaban hacerlo a través de chamanes nacionales, internacionales o locales. Había para todos. Hermosas brujas, vestidas de negro con capas rojas, o de rojo con túnicas negras, también llamaban la atención de algunos asistentes.

Martin Villegas también hechiza políticos o les hace trabajos, dice, y coincide con Francisca Hernández Mixtega, que actualmente son más los buscadores de triunfos en la política, los que acuden en su auxilio y la mayor parte, de Morena.

En los Chaneques no hubo comida, ni musica, ni baile, hubo oraciones al Diablo para "amarrar al ser amado", pedir el éxito comercial de un negocio, dinero para triunfar, hasta el deseo de que Satanás se lleve a sus enemigos y a quienes les quiere hacer mal. Hubo agradecimientos por haber librado atentados, enfermedades y difamaciones. Hubo maldiciones para quienes han traicionado a los líderes brujos, a quien los difama o sencillamente quiere ver su muerte.

Para los brujos foráneos habrá un tour de Martin Villegas, visitarán la Cueva del Diablo, el templo del diablo y luego el desfile.

Catemaco este viernes registró una importante afluencia de turistas, habrá actividades oficiales para atraer turismo local y nacional. Los brujos de Catemaco, que no son los del grupo Siete Latinos, músicos originarios de este lugar, estarán en un desfile convocado por el gobierno municipal. Pero no habrá rituales, esos ya fueron y seguirán siendo en la propiedad particular de cada uno, como lo fue la ceremonia del primer viernes de marzo.