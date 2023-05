Camiones tardan hasta 12 horas para cargar en puerto de Veracruz

Los camiones de carga tardan más de 12 horas en cargar y descargar mercancía debido a que el 50 por ciento de los equipos de revisión de la Aduana de Veracruz se encuentran descompuestos y eliminaron el carril fast, señaló Luis Exsome Zapata, delegado en Veracruz de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Explicó que lo idóneo sería una hora para ingresar, pero actualmente tardan cuatro. Además hay problemas con los equipos de revisión no intrusiva, como los Rayos Gamma, pues hay dos equipos descompuestos lo que sobrecarga el trabajo. Asimismo la salida se encuentra saturada y tardan seis horas.

"Si le sumas los tiempos para entrar más los tiempos para cargar, más el tiempo de Marita fiscal para salir si pueden pasar hasta 12 horas. Sí genera pérdidas porque un camión de Veracruz a México tarda en el trayecto entre 6 y 8 horas y en fila se pierde el equivalente de un trayecto a la Ciudad de México pero además del tema económico es también humano".

Agregó que además de la parte económica está la humana porque los choferes llegan de un viaje largo y tienen que esperar largas horas en todo el proceso. Además no se les permite bajar a usar los sanitarios o consumir alimentos.

"No los dejan que se bajen o salgan de la fila y vayan al baño, en la ruta fiscal tampoco pueden bajar a hacer sus necesidades. A veces no llevan alimentos y eso complica y no es tanto el tema del transportista sino humano".

Agregó que esa situación genera pérdidas e incrementa los riesgos de accidentes. Señaló que ya sostuvieron una reunión con personal de la Gerencia de Operaciones de Asipona y la Agencia Nacional de Aduanas para que resuelvan la situación.