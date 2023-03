Cambió su fiesta de XV años por el concierto de Danna Paola y fue cancelado

Mi hija me pidió asistir a dos conciertos, al de Kenia Os, en la ciudad de México, y el de Danna Paola aquí en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz ya que no pude hacerle su fiesta de 15 años, relató una de las afectadas, quien molesta por no recibir su reembolso, hasta dolor de estómago tenía.

Recordó que para acudir al concierto de Kenia Os no tuvo ningún problema.

"Esa empresa si es muy responsable y son unos profesionales, yo tenía miedo de ir a la Ciudad de México, porque creo que es peligroso, sin embargo, todo salió muy bien, gastamos más allá, por el viaje y la estancia de nosotros tres, que como familia acompañamos a nuestra hija, su papá y yo", manifestó.

Dijo que como no le pudo hacer una fiesta a su hija, decidieron acudir a los dos conciertos a maneras de festejo de quince años.

"Con anticipación adquirimos los boletos para asistir a este concierto de Danna Paola, que daría en el mes de marzo en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz y ahora resulta que voy a recibir menos de la cantidad que yo pagué, ya que no quieren darnos el total del pago que realice, y hasta tuve que conseguir quien me prestará una tarjeta para poder comprarlos", explicó molesta.

Lamentó que les den largas y no quieran efectuar el pago el día de hoy, tal como la empresa responsable acordó y dio a conocer a través de sus redes sociales.

Dijo que no era Justo que ahora salgan con esto, además de qué no es la primera vez que los citan para pagarnos y luego no llegan.

Esta es una de las historias de las personas que compraron un boleto para asistir al concierto de Danna Paola, que finalmente fue cancelado y no les han realizado el reembolso del pago que efectuaron a pesar de haber citado a los afectados en dos ocasiones, por lo que los afectados tuvieron que tomar otras medidas para exigir su reembolso, como bloquear las calles de 16 de septiembre, donde se ubican las oficinas de la empresa.

Otros jóvenes más que vienen de ciudades como Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, por segunda ocasión, han tenido que hacer viaje especial para recibir el supuesto reembolso ya que en una primera vuelta acudieron a un lugar donde la casa con el número señalado por la empresa para realizar el pago estaba deshabitada.

Ahora nuevamente fueron citados este día martes con la promesa de devolverles el costo de lo que pagaron, sin embargo, luego de haberlos hecho esperar bajo el sol les advirtieron que sólo les pagarían a quienes efectuaron la compra de los boletos en efectivo.

Hay personas que esperan les devuelvan más de 10 mil pesos algunos más de 6 mil ya que compraron hasta tres o cuatro boletos para las zonas más privilegiadas y poder observar de cerca a la artista.

Los afectados han manifestado que ya se encuentran en trámites para realizar una de demanda colectiva y poder recuperar el total de lo que gastaron ya qué les indicaron que sólo les iban a devolver el costo del boleto, mas no el pago del servicio e impuestos.

Fotos: Josefina Lugo.

/ct