Calles del Puerto de Veracruz, inundadas de baches

Calles y avenidas tanto del Centro de la ciudad de Veracruz como en colonias de la periferia registran daños, baches o hundimientos que pese a tener incluso una mayor carga vehicular permanecen así por meses e incluso años haciendo más grande el problema.

Este año el Ayuntamiento de Veracruz invertirá más de 22 millones de pesos en el Programa de Bacheo 2020 para la reparación de 100 mil metros cuadrados. En 2018 y 2019 destinó 28.7 millones en acciones de bacheo, acciones insuficientes pues las quejas por este tipo de ´cráteres´ en vialidades son diarias, de acuerdo a lo reconocido por las propias autoridades municipales.

El director de Obras Públicas, Luis Román Campa Pérez, admitió en enero pasado que son "miles de baches" los que hay en la ciudad, siendo la zona Norte y Poniente las más afectadas.

Para el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, Ulises Cervantes Espinoza, el recurso para este tipo de programas no es dinero mal invertido siempre y cuando se lleve correctamente el proceso porque si no en las primeras lluvias o el próximo año se volverá a hacer el bache.

"Cuando hay un bache tienen que llegar a cortar, levantar lo que está dañado y volverlo a poner, osea repavimentar ese pedazo, no llegar y ponerle nada más una capita de chapopote con lo que sea para que se tape porque al otro año o en cuanto llueva se vuelve a hacer el bache".

El material es el mismo por lo que insistió en que "el ayuntamiento tiene que ver el proceso para que su gente, las cuadrillas que andan haciendo eso lo hagan bien porque si no al rato vuelve a salir y entonces si es un dinero tirado a la calle".

En el caso de calles dañadas en fraccionamientos relativamente nuevos como Lomas de Río Medio -donde justamente inició el Programa de Bacheo este año- comentó que quizá un punto no previsto por el desarrollador fue la cantidad de tráfico que habría en la zona.

Aunque agregó "el constructor que es el fraccionador, debe de apegarse a las especificaciones porque debe de haber especificaciones para calles, si eso se lo va a entregar al Ayuntamiento pues él tiene que apegarse a esas especificaciones y el Ayuntamiento revisar que las calles cumplan con las especificaciones, qué significa eso, espesor del pavimento de cuánto es, si es de concreto, de asfalto, la base, sub base, todo lo que lleva la calle si no cumple el fraccionador, el Ayuntamiento no debe de recibírsela porque al Ayuntamiento es al que se le queda el problema".

Hundimientos, igual a drenaje dañado

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz afirmó que en el caso de hundimientos en vialidades se debe a problemas de la red de drenaje.

"Si, cuando tenemos hundimientos por lo general es por la red general de drenaje sanitario, debemos de tomar en cuenta que todas las colonias, fraccionamientos que tienen drenaje y que esos drenajes tiene 30 años o más tenlo por seguro que ya están en su punto de colapso, y eso qué significa que una vez que colapsa el drenaje sanitario, porque el drenaje está fracturado y esta filtrando hacia el subsuelo y obviamente que las arenas que son aquí la mayoría de Veracruz, pues se empieza a ver el hundimiento, qué tienen que hacer, cambiar todo el drenaje.

"Vámonos al fraccionamiento o colonia que tenga 30 años o más, todo ese drenaje ya no sirve, ya tienen que cambiarlo, si tu ves el fraccionamiento Reforma van cambiando por pedazos, vete a una colonia y vez que cambian tramo porque nada mas ese tramo fue el que se fracturó pero todo lo demás ya está casi igual para fracturarse y si no es que ya lo está por eso luego en colonias tienen muchos problemas de drenajes tapados, sobre todo la red principal que está colapsada por varios lados... pasa que tienen que cambiar todo el sistema y al cambiar todo el sistema tiene que levantar todo el pavimento".

No hay obras integrales

Si bien cambiar la red de drenaje sanitario, pluvial y de agua potable requiere una mayor inversión y es algo en lo que no todos los políticos le han apostado consideró que la mejor opción son las obras integrales.