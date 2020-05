Cae ventas de artesanos ante cuarentena por COVID-19

La venta de artesanías cayó prácticamente a cero pues los turistas dejaron de arribar a Veracruz ante el confinamiento nacional por el Covid-19.

Los artesanos del malecón de Veracruz llevan más de un mes sin ingresos pues esperaban ansiosos las vacaciones de Semana Santa para repuntar sus utilidades, sin embargo, este año no hubo visitantes y los días que siguieron a los de asueto fueron aún más graves, señaló Alvaro Pérez López, comerciante de la zona.

Ante ello el sector se sumó a la solicitud de apoyo de las autoridades ante las bajas ventas.

Y es que han tenido que conseguir dinero prestado o incluso empeñar sus cosas para poder comer.

"No hay turismo, las calles están cerradas, no hay quien esté comprando y estamos esperando que se componga todo esto. Semana Santa era una buena fecha pero no tuvimos ventas, no tenemos como llevar el sustento diario a nuestros hogares".

Urgió a que los 3 órdenes de gobierno dejen las confrontaciones y de deslindarse de responsabilidades para que apoyen a los ciudadanos, pues no han recibido ningún estímulo.

Afirmó que acataron las recomendaciones preventivas, sin embargo, no hay ingresos.

"Seguimos asistiendo a abrir los comercios, pero no hay quien nos compre el producto, no hay ingresos, todos los días estamos haciendo el esfuerzo por vender algo, no hay apoyo de las autoridades. Necesitamos un apoyo de la dependencia que sea, que pongan atención en el pueblo".

Recordó que siguen al día y necesitan dinero pues falta un mes de confinamiento.