Busca Rogelio N amparo contra juicio por violencia familiar

Rogelio N, exsecretario de Gobierno en el tiempo de Miguel Ángel Yunes Linares promovió un amparo para buscar invalidar el inicio de un juicio en su contra por el presunto cargo de violencia familiar esto en agravio de quien fuera su expareja y madre de sus hijas.

Esto después que presentara ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en Veracruz un amparo 9/2023 esto por la vinculación que la Fiscalía General de Veracruz promoviera el pasado 27 de diciembre de 2022 por los presuntos cargos de violencia familiar.

¿De qué va el amparo?

Rogelio N indica en dicho amparo que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa se había negado a admitir la información y medios de pruebas presentados a su favor donde se le desvinculaba con los presuntos cargos que estableció la FGE de Veracruz.

Cabe mencionar que en dicho amparo, indica cómo se le vinculó a proceso el pasado 27 de diciembre de 2022 sin que se presentara los medios de prueba de su defensa, por lo que se procedió con la audiencia inicial que lo llevó al auto de vinculación a proceso en su contra.

Por lo que un juez de amparo Penal le concedió al exsecretario de gobierno, Rogelio N la suspensión provisional del auto de vinculación en su contra, por lo que no se podrá seguir con el proceso en tanto no se acepten las pruebas que él estaría presentando, lo que daría paso a que no se iniciara aún el juicio.

