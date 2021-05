busca_luz_baxzi_sacar_del_olvido_a_campo_veracruzano

"El campo está olvidado, no recibe los programas, es una tristeza que éste así, por eso quiero llevar al Congreso la voz de todos ellos, para que realmente los programas sean aplicados, hoy es muy triste que el campo no resurja como en otros años, quiero llevar la voz, pero sobre todo quiero llevarle los programas realmente a la gente que siembra y que le da mucho a toda la República Mexicana, es muy importante que regrese esa parte del campo, y con una servidora van a tener esa voz en el Congreso", aseveró.

La Psicóloga de profesión, con maestría en Terapia Gestalt, se ha enfocado a la parte humana, al desarrollo humano.

"Me motiva cien por ciento la gestión social, creo que desde casa vi esa parte de apoyar y estar presente con la gente que más lo necesita, por eso estoy inmiscuida en la política y hoy que me dan la oportunidad de estar frente a esta coalición, para mí es una responsabilidad. Me motiva día a día que la gente me demuestra el apoyo, que la gente está convencida de que somos la mejor opción", subrayó.

Reconoció que hoy se vive una campaña diferente, una campaña que es el reflejo de lo que el mundo ha vivido en este último año, con esta modalidad de usar cubrebocas, estar con el gel antibacterial, y esta lejanía de no saludar ni abrazar.

"Veracruz se distingue por ser una ciudad donde las campañas es una fiesta y que hoy se ha restringido, pero eso no nos desmotiva ni nos quita el aliento para seguir caminando, queremos ser la nueva voz que Veracruz tanto necesita. Queremos trabajar por Veracruz, creo que eso es una de las principales propuestas que tenemos, llegar a trabajar realmente por los veracruzanos y la parte del distrito que nos corresponde, que es parte de Veracruz Rural, Boca del Río, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Jampa, que ya hemos recorrido", señaló.

Como psicóloga aseguró que la salud mental es bien importante para el desarrollo de los seres humanos.

"Por ahí traemos una propuesta muy importante que se debe llevar a cabo, que cada escuela primaria pública cuente con la atención psicológica, es muy importante que desde la niñez tengamos este apoyo, para mí la psicología no es un lujo, como se llega a ver, sino es una necesidad, por lo que vamos a legislar al respecto. Ir al psicólogo debe ser algo normal que sea parte del crecimiento y desarrollo como seres humanos", afirmó.

Como mujer dijo que es muy importante que las mujeres trabajadoras, emprendedoras tengan el apoyo que necesitan.

"A veces hay mujeres que crean trabajo para otras, pero no encuentran la forma de cómo crecer, pero sobre todo de cómo mantenerse, por eso es muy importante que se generen programas que apoyen con recursos a estas mujeres para que puedan seguir manteniendo su empresa y llegar más lejos", detalló.

Respecto a la seguridad dijo que buscará crear las rutas seguras de transporte.

"Es importante que todas las mujeres nos sintamos protegidas cuando nos dirigimos a nuestros centros de trabajo, por eso es importante cambiar el modo de transportarnos, con el modelo de camiones únicamente para mujeres, con un chofer bien capacitado y sobre todo con la certeza de que las autoridades correspondientes llegarán de inmediato ante un llamado de auxilio", indicó.

Finalmente exhortó a los jóvenes a participar en estas elecciones, pues reconoció que es un sector que sale a votar muy poco y debe ser todo lo contrario.

"Hoy debemos salir a votar para construir ese futuro que como adulto queremos, pero sobre todo hacia a donde queremos llevar a México", concluyó.