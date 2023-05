Busca Earth Mission rescatar al cangrejo azul en Veracruz

Sergio Armando González, presidente de Earth Mission confirmó a Imagen de Veracruz que la veda como tal del cangrejo azul, por parte de Conapesca, inicia hasta el 15 de agosto y termina en el mes de septiembre, sin embargo, los cangrejos empiezan a salir desde las primeras lluvias de junio, por lo que hay un periodo de dos meses que quedan desprotegidos, por lo que la organización ambientalista creó esta campaña desde hace 7 años.

"Este es un tema que nosotros siempre hemos puesto en la mesa, ya que es necesaria esta adecuación de la ley, porque los organismos de cangrejos se empiezan a mostrar en la zona desde las lluvias de junio, entonces, consideramos que queda desprotegido casi dos meses", indicó el entrevistado.

Agregó que siempre han puntualizado que hay un desface muy grande que deja en riesgo a la especie, pues la veda prácticamente llega al final, cuando ya bajó la presencia de los organismos.

"Precisamente por esa razón nosotros empezamos a lanzar la campaña, ya a partir de este mes de mayo, porque en las primeras aguas de junio, posiblemente se adelanten y vamos a empezar a tener presencia de cangrejos antes de lo esperado, eso es lo que pensamos, porque en esta seca, a pesar de que ha estado fuerte el calor, sí ha llovido, entonces eso puede hacer que se nos anticipe, por el nivel del agua de la laguna, que crece", detalló.

Agregó que también hay otra situación que influye en la presencia temprana de los cangrejos: el crecimiento de la mancha urbana.

"Los fraccionamientos han crecido mucho hacia el manglar, esto, obviamente le ha ido quitando terreno a la anidación del cangrejo, esto también puede influir este año", subrayó.

Dijo que a través de sus redes sociales empezaron a promocionar la campaña para invitar a la gente a que se enrole con Earth Mission.

"A partir del mes de mayo se empieza a planear la campaña, empiezan la programación, se empiezan a unir personas, se unen negocios de la Riviera Veracruzana, y precisamente por esto lanzamos ayer el aviso y las personas empezaron a escribirnos, a manifestarnos su interés, como siempre la respuesta es muy buena aquí en la Riviera Veracruzana", aseguró.

Proteger al cangrejo con el maneja adecuado

Sergio Armando González, presidente de Earth Missión, organización que desde hacer 7 años promueve el rescate del cangrejo azul, aseguró que este año se han manifestado algunas empresas y asociaciones de la Riviera Veracruzana que buscan crear su propia campaña a favor de estos organismos que año con año son aplastados en la carretera, en su intento de llegar al mar o la laguna.

"Ha habido iniciativas de algunas empresas y asociaciones, de hoteles de la zona, que quieren realizar su propia campaña del cangrejo azul. Esto a nosotros nos agrada, pero nos da miedo porque no están capacitados", confesó.

Recordó que esta labor no es fácil, y se requiere conocimiento en el tema.

"Nosotros llevamos ya, en este 2023, nuestro séptimo año, en estos 7 años, obviamente hemos agarrado mucha experiencia", subrayó.

Reconoció que es una estrategia muy grande, por lo que se necesita mucha preparación, y experiencia, misma como la obtenida a lo largo de estos años.

"En primer lugar, la gente es difícil de manejar en grupos grandes y si no los manejas bien, y si no los orientas bien, terminas perjudicando a los animales que se manipulan", explicó.

Dijo que además se necesita de un estudio y conocimiento de la zona que habitan los organismos.

"Segundo, hemos identificado los corredores de dónde sale el cangrejo. Si tú vas y te paras en cualquier punto, no vas a tener el mismo resultado que si los agarras desde antes, para que no lleguen a la carretera", indicó.

Agregó que estos pasos biológicos, que recorren los cangrejos van cambiando año con año.

"Cambian porque le vamos modificando el territorio, hay que hacer un estudio previo, darse unas vueltas por la parte de atrás de los fraccionamientos para ver qué tan alterado está y hacia dónde va a correr el río de cangrejos, no es nada más decir, voy a agarrarlos y salvarlos, lo recojo de la carretera y lo echo al mar, no, pues no todos van al mar", señaló.

Invitó a sumarse a la campaña que ya ha instituido la agrupación medioambientalista Earth Mission, en donde ya se tiene la logística, estrategia y conocimiento adecuado.

"Mucha gente no está preparada, por eso también la gente que ha estado colaborando ya nos ha llamado para decirnos que han escuchado de otras campañas que quieren hacer y yo digo que mejor se unan a una campaña que ya está estructurada, que es social, que tiene la experiencia y si lo que buscan es la foto, que se la tomen o sacar su logo, que lo hagan, pero no por eso que pasen a perjudicar a los cangrejos", concluyó.

