Hieren a su hijo con cutter en la ETI 1 de Veracruz; madre clama ayuda

Con la intención de parar el daño físico y psicológico que diariamente realizan a su menor hijo, una madre de familia denunció, a través de las redes sociales, una de las últimas lesiones que le fueron provocadas al adolescente al interior de las aulas de la Escuela Secundaria Técnica Número 1, misma que se ubica en Circunvalación y Urbina, como un acto de desesperación y para solicitar la inmediata intervención de las autoridades correspondientes, así como un operativo de revisión e inspección por parte de la policía, pues la herida fue ocasionada con un cutter y un encendedor.

"El día de ayer alrededor de las 2:30 pm mi hijo Emmanuel entró a la escuela Secundaria Técnica Industrial número 1, famosa ETI 1 que esta frente a Mega Las Palmas. Bueno él se encontraba en su salón de clases y pues la primer hora la tenía libre, en ese rato, uno de sus compañeros de salón, procedió a calentar un cutter con un encendedor para quemarlo entre la nuca y la yugular, acto seguido se burlaron de haberlo lesionado y otros niños, incluso de otro salón, le lastimaron la quemadura la cual fue de segundo grado", narró la madre del estudiante afectado.

"Al pasar esto yo al finalizar mi jornada laboral llego y me percato de la situación y es donde mi hijo me cuenta otras situaciones que han pasado dentro de la escuela y el personal docente no hace nada, incluso en plena clase, una de las maestras, después de que vio que entre varios niños lo tumbaron y agarraron a patadas ella solo dijo "se pasan de ...", procedió a reírse de la situación, sin hacer nada", detalló.

La madre de familia afirmó que tiene pruebas de que otros compañeros amenazan con golpear a su hijo si expulsan al alumno que lo lesionó por diversión, ya que los jóvenes consideran el acto como algo divertido.

"Temo por la integridad y seguridad de mi hijo, ya que la mamá del adolescente que lesionó a mi hijo no se tomó la molestia, ni siquiera de asistir a la escuela. Lo hago público para que esta situación sea tomada con la seriedad pertinente, ya que es un caso más de bullying y desafortunadamente, hoy en día estos casos terminan mal y temo por la vida de mi hijo", manifestó.

Aclaró que prefirió hacer la denuncia por este medio ya que la respuesta del director no fue la correcta para estos casos. "No se puede vigilar a un solo alumno son más de 400 niños", lo que alarmó a la afectada.

"Eso me alarmo ya que de los 400 alumnos mi hijo fue el único lesionado. Apóyenme compartiendo y espero esta información les ayude a estar más atentos a los padres que aún tienen alumnado en la escuela. Y los que estaban considerando tomar esta escuela como opción, dejarles esta referencia", concluyó.

En algún tiempo la Escuela Secundaria Técnica Número 1 gozó de la fama de ser una de las mejores instituciones educativas del nivel medio, la disciplina al interior del plantel era ejemplo no solo para las escuelas locales, su fama de ser una excelente escuela traspasó límites territoriales, sin embargo, en los últimos años ha decaído por completo.