"La misa negra es la imitación de una misa normal pero dedicada a Lucifer, a Satanás, al Diablo. Es una alabanza, se hace una vez al año. Es un día especial. La gente que va se siente fuerte, segura. Muchos llegan con dolores y se les quita".

En la misa negra participarán brujos de otros estados y países, luciferinos, satanistas, entre otros.

En Catemaco se realiza a las cero horas del primer viernes de marzo, que en esta ocasión será día 4 del siguiente mes.

Marthén Berdón, admitió que a pesar de las leyes de protección animal habrá sacrificios en honor a Lucifer.

"Muchos me llaman y me me dicen que ir ahí los liberó de problemas, actualmente estoy bien con mi pareja, en el negocio, bien de salud. No es que yo sea mágico sino que es el ambiente que se desarrolla en el lugar lo que hace que la gente logre su objetivo. Ese día todos están en el mismo canal".

Una misa negra es una ceremonia o ritual llevado a cabo con ideas contrarias a la religión cristiana en la que se hace una parodia de lo llevado a cabo en una misa católica tradicional.

En Catemaco se realiza cada primer viernes de marzo, aunque el año pasado hubo restricciones por la pandemia del Covid.

La misa negra se llevará a cabo en la Colonia El Paraíso Dos, en el Centro Ceremonial El Ahijado, tendrá un costo de 500 pesos por persona.

