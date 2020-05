Beneficiados con Ley de Amnistía saldrán en diciembre: Abogados

Las personas que se vean beneficiadas con la Ley de Amnistía saldrán hasta diciembre de prisión pues falta la creación del de un comité cuyo proceso tarda alrededor de 60 días naturales.

El abogado Luis Enrique Villalobos, recordó que el esquema da la posibilidad de que las personas recluidas salgan de las cárceles pero aplicará solo en cuatro delitos que en términos generales se define de la siguiente manera:

Quienes hayan sido detenidos con dosis mínimas de drogas; por robo sin violencia y sean primeros delincuentes; aquellos indígenas que no hayan contado con interprete de su lengua y mujeres que hayan practicado aborto.

"La ley ha sido polémica y también se ha hecho algo político pues se menciona que es un tema humanitario por la pandemia y la oposición señala que se van a vaciar las cárceles porque da la posibilidad de que salgan libres quienes se encuentran recluidos. Pero no será ni por la pandemia ni por vaciar las cárceles".

Como parte de la Ley de Amnistía se necesita crear un comité que analizará las solicitudes para dar vista a un juez federal quien a su vez verificará para emitir un fallo.

"Esto no tiene que ver con la pandemia ni tampoco con liberar a delincuentes de delitos de alto impacto, como homicidas, secuestradores, o violadores. Son delitos específicos, son personas que no hayan cometido delitos con violencia o armas, para quienes no hayan recibido sentencia de más de cuatro años".

Insistió en que la ley detalla los delitos y condiciones para las que se puede prestar.