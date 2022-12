Bebé, grave en la Torre Pediátrica de Veracruz; padre la golpeó por llorar

Una bebé de apenas 2 meses de nacida se encuentra internada en la Torre Pediátrica de Veracruz, donde fue ingresada desde el pasado jueves por su madre Ariana N, debido a complicaciones en su estado de salud, derivado de presuntas lesiones que su padre biológico Ismael N le propició.

De acuerdo con las versiones de la madre, asegura que su actual pareja y padre de la menor de dos meses, identificada como Dafne N, a inicio de la semana tuvieron una discusión, esto porque la niña en anteriores días había estado enferma, lo que ocasionó aún más su malestar.

Derivado de esto, asegura que el hombre agarró a la menor quien presentaba algunos malestares y se quejaba, la puso boca abajo sobre la cama y le apretó su espalda hasta que tronó, situación que alarmó a la madre de inmediato y se la quitó, sin embargo, él argumentó que presuntamente no le había pasado nada.

La madre de la bebé de dos meses indicó que al lado de su pareja vivía episodios de presunta violencia intrafamiliar por lo que estaba presuntamente amenazada y le impedía salir de la casa con la niña, ya que se creaba historias de que supuestamente estaba con alguien más.

Fue hasta el pasado jueves, cuando la menor presentó complicaciones graves de salud, esto tras tener "saltado" el pecho, estar deshidratada, pálida, síntomas que fueran reconocidos por la suegra de la mujer, quien indicaron que eso no era normal en la bebé.

Foto: Redes Sociales

La mujer al conversarle la "mala vida" que estaba presentando en su relación actual, decidió apoyarse de su suegra y esta le otorgó 100 pesos para que huyera de la casa, aprovechando que el padre de la bebé había ido a trabajar a los cruceros tras perder su trabajo como cocinero.

De inmediato la mujer alistó las cosas de la bebé y tomó documentos para salir huyendo de la casa ubicada en la colonia Plan de Ayala del municipio de Boca del Río, aprovechando que se encontraba sola, sin embargo, el hombre logró llegar hasta donde ella se encontraba rompiéndole todos los documentos de la bebé, situación que preocupa porque no tiene como corroborar que es su hija.

Desde el pasado jueves, la bebé se encuentra internada en la Torre Pediátrica de Veracruz, cuya situación de salud es considerada como grave, ante esto no se ha podido presentar la denuncia formal, debido a que en el hospital le han solicitado a la madre que no se despegara de ella.

La menor presenta una severa inflamación de la columna, debido al golpe que el padre biológico le propició, que de acuerdo con la versión de la madre podría haber estado bajo el influjo de alguna sustancia, ya que asegura que suele consumir algún tipo de estupefaciente.

Por lo que la mujer, ahora teme por las represalias ya que la ha amenazado de muerte desde que la bebé tenía 26 días de nacida; así como la habría presuntamente obligado a tener abortos, sin embargo, ella regresaba con él porque asegura "que lo quería".

Cabe mencionar que el sujeto no ha podido ser detenido, sin embargo, vecinos de ella argumentan que lo han visto merodeando en la zona, sin embargo, ella teme que vaya a presentarse en el hospital, ya que las autoridades aún no han hecho nada, por lo que pide que tomen su declaración desde el hospital ya que le han pedido no despegarse de la bebé de dos meses.

A través de redes sociales, familiares de la joven madre y de la bebé han comenzado a circular fotografías de él, esto para que sea ubicado y pueda ser entregado a las autoridades como presunto agresor de la menor.

/lmr