Basura, chatarra y terreno abandonado afecta en Boca del Río

Además de enfermedades, los terrenos baldíos generan inquietud y miedo a los ciudadanos de la conurbación Boca del Río. Pareciera que en las zonas mejor ubicadas no pasaran por lo mismo, lamentablemente toda regla tiene una excepción y esta la cumple la colonia boqueña Los Delfines.

En la calle Ballenas, casi esquina Vía Muerta, hay un lote baldío que por varios meses ha logrado reunir todo tipo de basura y desechos, desde bolsas y botellas, hasta chatarra y cadáveres de animalitos callejeros.

La fauna nociva es la que está sacando de sus casillas a los habitantes, puesto que los malos olores despedidos de dichos animales, combinado con el aroma de la basura y desechos fisiológicos, logran formar un aroma tan peculiar que, siento, se asemeja mucho al de un cacahuate rancio.

Asimismo, la maleza crecida ha contribuido a que la humedad se concentre en el terreno e incluso sobrepase su territorio hacia las paredes y suelos de las viviendas que se encuentran alrededor del baldío. Debido a su condición de terreno privado, los vecinos no han querido involucrarse en la limpieza, pero la ayuda de la autoridad municipal boqueña será vital para impedir que esta situación crezca aún más.

"Tenemos el conocimiento que no se puede ´invadir´ propiedad privada, pero esta situación no es más que para poder limpiar el terreno. Desconocemos si el terreno tiene dueño, porque no hemos visto letreros donde renten o vendan el espacio, pero la basura y el ´monte´ ya está por encima de las posibilidades de un terreno tan estrecho.

"Nos ayudaría mucho la presencia del Ayuntamiento porque ellos tienen lo que se necesita para hacer una limpieza profunda. Si existe posibilidad, estaría perfecto que pudieran cercar con vallas el terreno para que a nadie se le ocurra venir a tirar sus desechos, ni para que entren y hagan ´sus necesidades´ y se nos quede ese foco de infección por varios meses", expuso el vecino Mario.

La flota boqueña de Los Delfines depositan su confianza a la banda del Ayuntamiento, pues el hecho de no conocer propietarios del terreno también influye en las acciones que se pueden llevar a cabo para su correcta limpieza. Analicen la situación y, si se puede proceder, cumplan el deseo de los colonos cuanto antes.

