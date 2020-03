Bares y mercados en Veracruz, abiertos a la espera de clientes

Conforme se incrementa la presencia del coronavirus en el país, cada vez más negocios cierran sus puertas por falta de ventas, pero los bares en el centro de la ciudad de Veracruz aguantan hasta el último minuto.

Así se constató en un recorrido por la zona vieja de la ciudad, en el centro histórico, y a mediodía ya tenían sus puertas abiertas o estaban en ese proceso.

Uno de ellos, el ubicado en Arista entre 5 de Mayo y Madero, frente al Parque de la Madre, aún no abría pero ya se anunciaba listo para agasajar a sus clientes.

Sus visitantes asiduos aseguran que ofrece shows muy tentadores y excitantes, con promociones muy atractivas.

En otro, ubicado en la esquina de Francisco I. Madero y Francisco Canal, a media cuadra del callejón Reforma, ya estaba abierta una de sus puertas, como si estuvieran en acciones de limpieza, para iniciar la jornada.

A unos pasos de ahí, en Canal entre Madero y 5 de Mayo, otro bar ya tenía abierta hasta la cocina, porque a su oferta suma sus tortas, que despacha por una ventanilla.

En la penumbra que los protege de las miradas de curiosos, en los túneles artificiales formados por los techados en la parte más intrincada de la zona de mercados, cantinas antiguas escondidas a la vista de los curiosos, tienen entre sus principales clientes a personas procedentes de poblados circunvecinos, quienes desde temprano le dan gusto a la garganta.

En comentarios y sin aceptar entrevistas de manera formal, algunos encargados dijeron que "con todo respeto para las autoridades", de esos negocios dependen meseras, cocineras y ellos mismos, y día no trabajado es día no ganado, y mandarlos a su casa es condenarlos a no comer esas personas ni sus familias.

Otros bares se tomaron el día como descanso, dejando la puerta abierta a ofrecer el servicio este miércoles.

Varios bares ofrecen un gancho básico para atraer clientes: la botana, que puede ir desde caldos sustanciosos con una cerveza sola o en cubeta, hasta la rockola para animar el ambiente.

Otros, la minoría, incorporan chicas que atienden a los clientes, luciendo ellas vestuarios diminutos.

Estos últimos son los que captan más clientes, quienes se oponen a que cierren sus puertas pese a la amenaza del coronavirus.