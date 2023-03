Bancos privados no pueden (o no quieren) pagar pensión del Bienestar

Adultos mayores que han acudido en los últimos días a cobrar su Pensión del Bienestar que les otorga el gobierno federal lamentaron lo que llamaron "mala fe" de la banca privada, pues se niega a pagarles y tienen que hacer fila en la sucursal del Bienestar en la avenida Independencia entre Benito Juárez y Emparan.

Decepcionados y desconsolados dijeron haber escuchado que no es necesario estar afuera de la sucursal del Bienestar y que siguiendo el consejo acudieron a bancos privados, entre ellos los de la avenida Independencia, el centro histórico y alrededores de los mercados.

La respuesta ha sido fulminante: no tienen autorizado pagarles, ni siquiera mediante el cobro de una comisión.

¿"Qué les cuesta? Si no pierden nada porque se les pagaría una comisión, pero no quieren", señaló un adulto mayor, quien como los otros, no aceptó ser fotografiado.

"Bien que cobraban antes una comisión por pagarnos y ahora salen con su negativa, como si fueran a regalarlo", dijo una septuagenaria, con un dejo de tristeza pero más, de enojo.

Varios se decían dispuestos a pagar 30 pesos o lo que les cobraran.

Muchos van solos

El único banco que reconocieron que sí aceptó pagarles fue el que está en la esquina de Independencia y Juárez, en la misma acera del Banco del Bienestar.

Varios adultos mayores dijeron que preferían pagar 30 pesos de comisión al banco y no estar parados bajo el sol.

Este miércoles será el último día en que se pagará a los adultos mayores, y después tocará a los rezagados.

Cabe señalar que varios adultos mayores acuden solos, sin ningún acompañante que los auxilie.

"Pero bien que me piden dinero", señaló uno de ellos en referencia a sus hijos y nietos.