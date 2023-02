Empresarios piden no difundir balaceras en Veracruz por miedo a ahuyentar turismo

El empresario restaurantero e integrante de la Canirac, Sergio Pazos Navarrete, llamó a no maximizar las balaceras que se suscitaron la noche del jueves y la mañana del viernes en Medellín, pues si no se tiene cuidado con el manejo de la información se puede ahuyentar al turismo.

Por ello pidió a los veracruzanos hablar bien del estado y evitar replicar la mala información, pues se trata de hechos aislados ya que los ciudadanos se sienten seguros y la conurbación es un buen lugar para vacacionar y hacer encuentros de negocios.

"No estigmatizar a Veracruz como un lugar inseguro, yo creo que la gente que vivimos en Veracruz, Boca del Río, Alvarado nos sentimos seguros, yo me siento muy seguro de vivir en Veracruz y este tipo de eventos y si no sabemos cómo manejarlos o comunicarlos al final de cuentas los afectados vamos hacer nosotros, no sabemos de qué se trata o qué fue lo qué pasó".

Pidió a la población analizar la información que comparten en redes sociales, ya que en muchas ocasiones se desconocen los motivos del suceso.

Por otro lado, admitió que se mantienen las llamadas de extorsión contra los empresarios de Veracruz y Boca del Río, pero muchos cuelgan, denuncian con la policía y no se dejan intimidar por los delincuentes.

"Estoy en un chat de todos los restauranteros y vemos negocios a los que les han llamado, pero creo que hemos tenido buena respuesta por parte de la Secretaria de Seguridad para asesorarnos y tomar las medidas pertinentes para evitar caer en este tipo de delitos, no es alta la incidencia".

Aclaró que la incidencia no es alta pero es importante que los empresarios denuncien cuando sean víctimas de estos hechos.

