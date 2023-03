Ayuntamiento de Boca del Río se pinta de morado por el Día de la Mujer

El Alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal, encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer comprometiéndose a alcanzar un camino de igualdad y una vida libre de violencia de género en el municipio.

"Iniciamos marzo teniendo claro que es un mes para redoblar esfuerzos en la conquista de nuevos espacios para hacer conciencia sobre las problemáticas que viven todos los días las mujeres, adolescentes y niñas en este municipio", mencionó el Alcalde.

El Presidente Municipal destacó que en los primeros 14 meses de gobierno se han realizado acciones puntuales con la firme convicción de transversalizar las políticas públicas con la perspectiva de género.

Enlaces de género

Por ello, Boca del Río fue el primer municipio en todo el estado de Veracruz en nombrar enlaces de género en cada una de las oficinas del gobierno municipal, así como el primero en publicar el plan de trabajo del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y una Vida Libre de Violencia.

Iniciativa 3 de 3 contra la violencia

Unánue Abascal mencionó que además su administración se sumó a la iniciativa ciudadana "3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres", la cual propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: No ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género.

Acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, Melina Rivera de Unánue, así como por regidoras, directoras y personal municipal, enfatizó que en su gobierno el respeto a los derechos de la mujer es obligatorio y no voluntario.

Asimismo, explicó que para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en Boca del Río, se ha trabajado en iniciativas en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres y Colectivas, como una guía y mejora al ejecutar políticas con la perspectiva de género.

El gobierno de Boca del Río incentivó y respaldó el empoderamiento económico de las mujeres mediante ferias del empleo y capacitación para el emprendimiento, así como espacios para la promoción de sus productos, además de rehabilitar las guarderías Boqueñitos, ofreciendo así un espacio seguro y confiable para cuidar a sus hijos.

De igual forma se unieron esfuerzos con la sociedad civil e instituciones para lograr el acceso a la salud de las mujeres en el municipio.

Aunado a esto, se puso en marcha el programa "Puntos Violeta", único en el estado de Veracruz con 23 espacios municipales con personal capacitado, quienes prestarán resguardo a cualquier mujer que se sienta en alguna situación de riesgo y posteriormente sea atendida por la Policía Municipal.

En dicho programa se mantiene continua capacitación a la sociedad civil, para que se sumen a esta iniciativa, sobre todo desde la iniciativa privada.

Por otra parte anunció que para este año en Boca del Río serán inaugurados los "Senderos Seguros", espacios para el disfrute de mujeres, adolescentes y niñas.

Finalmente, el Alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal, externó que cuentan con él para garantizar un municipio donde la igualdad sea una realidad, se respeten y garanticen todos los derechos.

Acto seguido, el Palacio Municipal fue iluminado morado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Acompañando a la autoridad municipal estuvieron presentes la Diputada Local Anilú Ingram Vallines y la también Legisladora Local Verónica Pulido Herrera.