Ávila Camberos llama a revisar estructuras urbanas tras accidente en CDMX

Tras el trágico accidente del metro en la Ciudad de México, en todas las ciudades deberían revisar las estructuras viales, puentes y pasos a desnivel para detectar deterioros y corregirlos antes de que haya accidentes, aseveró el ingeniero y exalcalde de Veracruz, Francisco Ávila Camberos.

Cabe recordar que el accidente del sistema de transporte colectivo Metro se registró esta semana al pasar sobre un puente elevado cuya estructura se desplomó con todo y los vagones en movimiento, causando contusiones y muertes.

Ante ello el ingeniero de profesión y expresidente municipal de Veracruz llamó la atención sobre la necesidad de revisar minuciosamente las estructuras viales, con énfasis en las que pasan por arriba del piso, pues si no se les ha dado mantenimiento podrían constituir un peligro para quienes las usan.

Destacó que los pasos vehiculares a desnivel y puentes peatonales están expuestos a las condiciones naturales como el sol, el viento, la lluvia y en el caso de Veracruz, al salitre. Algunos son de cemento, pero otros son de acero o tienen estructura de acero y la corrosión los convierte en bombas de tiempo.

Siempre es mejor dar mantenimiento y corregir los daños causados por los elementos de la naturaleza que volver a construirlos nuevos y sobre todo, que pasar por tragedias como la señalada, dijo.

El peligro es mayor en los casos en que los pasos a desnivel son utilizados por vehículos cargueros con un peso de muchas toneladas, pues un puente ya debilitado podría desplomarse por el sobrepeso y más si pasan varias unidades al mismo tiempo.

"Lo que puede causarnos ruido es que no sé si se estén verificando con la periodicidad necesaria las obras. Por ejemplo, no sé si alguien haya pasado abajo del paso a desnivel en la Cabeza Olmeca, en donde ya se ven algunos problemas. Hay otro paso a desnivel en Santa Fe; no sé si recuerdas que se cayó hace algunos años, estuvo mal hecho.

"Son puentes o pasos a desnivel donde el tránsito es muy intenso, pasa carga muy pesada y no sé si les estén dando mantenimiento periódico, no lo sé; no estoy diciendo que no lo hagan, pero yo nunca los he visto. Ésas son obras que deben estar a cargo de la SCT o del gobierno del estado", señaló Ávila Camberos

Aclaró que es una situación generalizada que puede suceder con obras de los 3 niveles de gobierno, sobre todo porque muchas veces por afanes políticos o electorales se prefiere hacer una obra nueva en vez de dar mantenimiento a las ya existentes, para llevarse los reflectores al inaugurarla.

Por eso recalcó que la tarea es para todas las autoridades, independientemente de su filiación política y partidista.

"También el gobierno municipal tendrá que hacer una revisión. Estuve viendo unas fotografías que pasaron de un puente que está ahí, el que cruza las vías del ferrocarril en la salida a Cardel, el que está frente a la zona portuaria: el barandal está desprendido, algunas fotografías circulan en las redes.

"A veces las autoridades no pueden tener ojos para verificar todo lo que hay, pero si está saliendo en las redes sociales puede ser una señal de alarma y es mejor ir a verificarlo Protección Civil", remarcó.

Hizo hincapié en que no sólo hay que construir obra nueva con el sello de la autoridad en turno, sino también destinar recursos al mantenimiento de las que dejaron gobiernos quizá de otros partidos, pero que han funcionado y sus usuarios merecen ese cuidado, por su propia seguridad y tranquilidad.

"Necesitamos tener tranquilidad y esa tranquilidad podremos obtenerla con base en el cuidado que pongan las autoridades para poder detectar a tiempo algún problema que de no corregirse puede volverse una tragedia", puntualizó Ávila Camberos.

Cabe señalar que en esos casos las autoridades locales suelen enviar boletines informando que ya se hizo una revisión de Protección Civil en las estructuras y no detectó ningún riesgo, pero únicamente lo hacen ante contingencias como la señalada y no es una acción constante.