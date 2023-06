Medellín puede hacerse cargo del agua potable; avanza salida de Grupo MAS (+Video)

El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento no cumplió con las inversiones planeadas en el municipio de Medellín, por lo tanto se está buscando la desincorporación.

El alcalde de Medellín, Marcos Isleños Andrade, informó que ya iniciaron el proceso legal en contra de Grupo MAS y se busca no efectuar ningún pago de indemnización. Además, el servicio será transferido a la municipalidad.

Indicó que en Medellín hay 400 mil usuarios de agua y no recibe un servicio adecuado por parte de Grupo MAS.

"Contamos con un equipo de abogados competentes encargados del aspecto legal, y aunque no daremos detalles para no obstaculizar el proceso, es una opción viable y nosotros podemos brindar el servicio de agua a los ciudadanos".

Aseguró que están evaluando aspectos técnicos, financieros y jurídicos para que el Ayuntamiento se haga cargo del servicio de agua durante este año. Subrayó que no ha mantenido conversaciones con los extrabadores de lo que era el SAS pero el Ayuntamiento no aceptará chantajes ni presiones.

"Lo que ellos demandan es ridículo, no tienen conocimiento del tema. Afirman que debemos presentar una solicitud al Congreso, pero en realidad no necesitamos presentar ninguna solicitud. Debemos tener en cuenta esos factores. Me preocupaba el aspecto económico, por eso estaba considerando si era posible salvar la relación con Grupo MAS, pero si debemos separarnos, lo haremos".

Señaló que Grupo MAS incumplió con la implementación del drenaje en El Tejar, donde se suponía que invertirían 20 millones de pesos, pues solo se invirtieron 500 mil pesos en tuberías.

Aclaró en que el servicio de agua en Medellín no se detendrá a pesar de la separación del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. Es decir, no habrá desabasto por lo que pidió no especular.

