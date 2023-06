Avanza el relleno de humedales por parte de invasores, en colonia Rosa Borunda

Ante los ojos de las autoridades estatales y de Profepa, el relleno de humedales por parte de invasores de la colonia Rosa Borunda, al poniente de la ciudad de Veracruz, avanza cada día, reprochan vecinos del Fraccionamiento Laguna Real.

Este asentamiento irregular tiene tres administraciones estatales, el terreno que han invadido es propiedad del Gobierno del Estado y es una zona de humedal en las inmediaciones de la laguna Olmeca.

La presidenta del Comité de Vecinos del Fraccionamiento Laguna Real, Aracely Pérez Zambrano, comentó que aunque las autoridades estatales de Política Regional, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente e incluso la Profepa ya tienen conocimiento y han acudido a tomar fotografías a la zona invadida, nada se ha hecho para frenar el relleno y la colonia está ganando terreno.

“Es la respuesta que me dieron unos inspectores (de la PMA), que no podían multarlos a ellos porque es gente pobre; tuvimos una reunión con Política Regional, tocamos el tema y desgraciadamente nos damos cuenta que nada más son platicas y ya no van, ¿por qué? porque no pueden quedar mal con ellos. Ya los están regularizando, les están permitiendo rellenar el humedal.

“Vienen hacen inspecciones y cómo va a ser que no se den cuenta que están rellenado humedal, que tiene criaderos de cochinos, eso es una contaminación al medio ambiente y principalmente a la laguna Olmeca, de lado de Miguel Alemán igual tienen criaderos de cochinos, todo va a la laguna Olmeca”, señaló.

Camiones de volteo y camionetas cargadas de escombro llegan y lo descargan en esta zona para rellenar el humedal, se pueden apreciar fotografías que dan constancia de ello, en las que se observan como incluso cierran el eje poniente 1 mientras hacen las maniobras de descarga.

Vecinos del fraccionamiento Laguna Real lamentan que a las autoridades no les preocupe el relleno de humedales, y prefieran clausurar un lugar donde sí pueden sacar dinero.

Foto: Wenceslao Fuentes/ IMAGEN DEL GOLFO.

/ct/lmr