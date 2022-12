¡Cuidado! Un avalúo mal realizado pueden echar abajo la compra, venta o renta de inmuebles

Para evitar avalúos alterados que echen abajo una transacción de compra-venta o renta de un inmueble es indispensable realizar el trámite con un profesional, señaló el presidente del Colegio de Valuadores de Veracruz, Eduardo Ramos Vicarte.

Y es que siempre se requiere de un avalúo para poder realizar el trámite como los mencionados con anterioridad, sin embargo, se corre el riesgo de subestimar una propiedad si se recurre a la persona incorrecta o si no se toman en cuenta todos los factores que involucran dicho análisis de la propiedad.

Para formar parte del Colegio de Valuadores de Veracruz los agremiados deben estar certificados, de esta forma pueden expedir el documento. También significa que son profesionales capaces de efectuar el avalúo de un bien inmueble y que la transacción de compra-venta o renta se lleve a cabo de mejor manera.

"Si no están certificados no pueden acercarse a las instituciones de crédito ni a los juzgados. A los valuadores los rige la Sociedad Hipotecaria Federal, además hay otros organismos como Conocer que no se certifica y nos da la facilidad de impartir cátedras sobre valuación".

No hay cultura

En ocasiones las personas consideran que es un documento caro y que incrementará ampliamente el gasto que efectuará al adquirir un propiedad. Por ello buscan opciones más económicas que al final pueden resultar riesgosas por lo efectuarse con un profesional certificado y respaldado por un colegio.

"No es caro, pero no existe la cultura, la gente luego piensa que sólo es expedir un documento y ver un número, pero se hace una investigación de mercado.

"Si no ejecutamos ese paso correctamente la valúo puede salir alterado para bien o para mal y la responsabilidad de nosotros no es sólo presentar el documento, sino todo el estudio que existe detrás".

Recordó que un avalúo es la estimación del valor comercial que refleja el valor aproximado del inmueble por medio de un dictamen técnico imparcial, que considera las características físicas, de uso, de investigación y análisis de mercado, y las condiciones físicas y urbanas del inmueble.

