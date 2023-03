Autoridades tendrán que determinar situación jurídica de Sebastián: regidor de Veracruz (+Video)

Luego de las denuncias interpuestas contra el regidor de Morena, Sebastian C, por supuesto abuso sexual, acoso, violencia física y psicológica, serán las autoridades encargadas de la impartición de justicia quienes investiguen y determinen su situación jurídica, señaló el edil Daniel Martin Lois.

Se le preguntó si a su parecer debería solicitar licencia al cargo mientras corren las investigaciones, pero rechazó emitir opinión sobre las acusaciones contra su compañero.

"Yo no tenía conocimiento de las denuncias, apenas ayer me entero en el cabildo y habrá que darle acompañamiento. -¿debería separarse de la regiduría para permitir las investigaciones?- bueno eso es un tema de ley que yo no podría tener un posicionamiento sobre ellos, creo que hay unos mecanismos sobre eso y qué la ley lleve esta situación".

Reconoció la importancia de que los ciudadanos presenten las denuncias correspondientes en caso de pasar por una situación similar. Sin embargo, llamó a no prejuzgar a los afectados ya que las autoridades deben determinar si existe alguna culpabilidad.

"Claro que ha platicado conmigo, yo les puedo decir que en los dos años que lo conozco lo he visto trabajar en temas en temas como los que le están señalando, yo no puedo hablar más de lo que ya conocen. Es un chavo bastante trabajador, hasta ahí".

Insistió en que las autoridades tendrán determinar la situación jurídica de los involucrados. Consideró a Sebastián C como un joven trabajador.

Cabe recordar que María Fernanda Domínguez Acosta acusó al regidor del Ayuntamiento de Veracruz, Sebastian C, de supuesto abuso sexual y de violencia física.

La joven dijo ser su expareja y que los hechos ocurrieron cerca de 2016, cuando el edil era estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana.

Expuso que el ahora regidor la violentaba psicológicamente, pero también la obligaba a tener se relaciones sexuales, incluso actualmente ella presenta trastornos alimenticios porque en aquel entonces la llamaba gorda.

A través de sus redes sociales hizo públicas las acusaciones y lo señala que la habría agredido sexualmente en varias ocasiones.

Dijo que el regidor morenista la manipulaba, la agredía físicamente y la humillaba por diversos motivos.

