Autoridades están obligadas a abastecer el agua en Veracruz: abogados

Los organismos operadores de agua potable deben garantizar el abasto a sus clientes, sin pretextos porque debían estar enterados de lo que adquirieron, y tendrán que responder por la ola de amparos que les esperan, aseveró Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz.

Ante el desabasto del líquido que afecta a miles de usuarios, dijo que varias personas desesperadas acuden a los juzgados porque muchas pagan todo el año en forma anticipada y no les devuelven el dinero por los periodos en que no hay abasto de agua.

Como ejemplo mencionó que el jueves reciente acompañó a un usuario de agua a un juzgado en Boca del Río, para promover un amparo porque sufre desabasto y la explicación del estiaje y bajo nivel del río Jamapa no le resuelve el problema.

"A la hora que traen las pipas con agua, ésta viene como lodosa, como de color café, y a la hora que la utilizan para bañarse empieza a picar la piel. Es un grave problema de salud porque es una contaminación a la piel de la ciudadanía y por eso acabamos de interponer un recurso de amparo.

"Consideramos que el lunes 30 ya vamos a tener una respuesta del juez de distrito con sede en Boca del Río porque es obligación de la empresa surtir agua limpia, salubre y a toda la ciudadanía independientemente de que hayan pagado, porque es un derecho humano y tienen la obligación de surtir a toda la ciudadanía y no cortarla", recalcó Pozos Marín.

Consideró igualmente grave tomar agua de lagunas periféricas y distribuirla así en pipas, pues no es potable y puede causar enfermedades gastrointestinales.

Hizo hincapié en que cada organismo operador debía conocer las características de Veracruz para no poner excusas, pues hizo hincapié en que a quien hace el pago anual anticipado no le bonifican el dinero por los días en que no le llega el agua a lo largo del año.

El abogado dijo que no se sabe cuántas personas han promovido amparos, pero exhortó a los usuarios de cualquier operador a exigir sus derechos, pues subrayó que el agua es un derecho humano y no está sujeto a voluntades.

