Autora veracruzana se alista para el International Booker Prize 2020

Las escritoras latinoamericanas Gabriela Cabezón Cámara, de Argentina, y Fernanda Melchor, de México, han sido seleccionadas entre los seis finalistas que optarán al prestigioso premio de literatura International Booker Prize 2020, anunció este jueves la organización del galardón.

Cabezón Cámara opta a la distinción con "The Adventures of China Iron" y Melchor con "Hurricane Season", ambas escritas en español y traducidas al inglés por Iona Macintyre y Fiona Mackintosh, en el primer caso, y Sophie Hughes en el segundo.

El resto de seleccionados son la iraní Shokoofeh Azar por "The Enlightenment of the Greengage Tree", el alemán Daniel Kehlmann por "Tyll", la japonesa Yoko Ogawa por "The Memory Police" y la holandesa Marieke Lucas Rijneveld por "The Discomfort of Evening".

Selección

La organización del International Booker Prize, que premia las mejores obras traducidas de todo el mundo, destaca que entre los elegidos hay títulos "traducidos de cinco idiomas: español, alemán, holandés, farsi y japonés" y que los autores preseleccionados "proceden de seis países".

"Sus libros examinan la necesidad de la humanidad de comprender el mundo a través de la narrativa, ya sea compartiendo nuestras propias experiencias, entendiendo nuestra historia y orígenes o procesando el trauma y el dolor", destaca el jurado en un comunicado.

Tres de las novelas, "The Enlightenment of the Greengage Tree", "The Adventures of China Iron" y "Tyll" se inspiran en la historia y tradiciones de los países de origen de sus autores: la Revolución Islámica de 1979 en Irán, la cultura gaucha de 1870 en Argentina y la Guerra de los Treinta Años del siglo XVII en Alemania.

El resto de títulos, "Hurricane Season", "The Memory Police"y "The Discomfort of Evening" abordan cómo las experiencias traumáticas, como los actos violentos o la pérdida de un ser querido, moldean la visión del mundo de cada individuo.

Estos preseleccionados fueron elegidos entre 124 libros por un panel de cinco jueces, presidido por Ted Hodgkinson, Jefe de Literatura del centro cultural Southbank Centre de Londres, quien subraya que se trata de "hazañas tremendas de traducción".

"Cada uno de nuestros libros preseleccionados reinventa sin descanso las narraciones recibidas, desde los mitos fundamentales hasta el folclore familiar, que nos sumergen en encuentros incómodos y prolongados con nosotros mismos en un estado de transición", indica

Galardón

El International Booker Prize, fundado en 2005, se otorga cada año a un libro que se traduce al inglés y se publica en el Reino Unido o Irlanda, mientras el Booker Prize premia a autores en lengua inglesa.

Su objetivo es destacar la ficción que se realiza en todo el mundo y promover el trabajo de los traductores, que se reparten, a partes iguales con los autores, las 50 mil libras (unos 56 mil 500 euros/61 mil 390 dólares) con las que está dotado el galardón.

Las ganadoras de la pasada edición fueron la escritora omaní Jokha al-Harthi por "Celestial Bodies" y su traductora, Marilyn Booth