Aumento salarial, frenará recuperación económica

Mencionó que el aumento al salario mínimo acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), representará otro golpe más para comerciantes y la iniciativa privada.

Aumento al salario mínimo, tanto en frontera norte como el resto del país

Recordó que las condiciones por las que atraviesan los empresarios y los comerciantes no es la mejor debido al impacto de la pandemia del coronavirus.

"Desde luego que sí va a agravar la situación, ya vimos cómo está la canasta básica, ya vimos la devaluación que sufrió el peso y bueno estamos viendo también que esto no viene a beneficiar en nada al comercio, la iniciativa privada no es considera para todos estos estudios que deben de ser muy conscientes, la verdad sí va a ocasionar problemas".

Aclaró que los empresarios están de acuerdo en que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo, sin embargo, el aumento de 22 por ciento, frenará la recuperación económica por que no existen condiciones estables en el país.

"Estamos viviendo pandemias y situaciones diversas, que está afectando a los comerciantes y empresariados y este incremento al sueldo, si viene a dañar. No digo que no se lo merezcan, pero no como ocurrencias, sin tomar medidas que van a afectar considerablemente la economía".

También advirtió que el índice inflacionario podría seguir incrementando lo que no abonará a que se otorgue un incremento de ese porcentaje al salario mínimo.

"Vamos a terminar mal en la economía, estamos trabajando muy bien los organismos empresariales y llevábamos un paso muy bueno de crecimiento y recuperación económica y de recuperación al comercio en general y resulta que estos días han sido fatales para México".

Insistió en que antes de autorizar altos porcentajes de ajuste el salario mínimo, se debería tomar en cuenta varias voces, sobre todo ahora que se atraviesa por momentos complicados en el país y en el mundo.