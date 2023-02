Aumento de vacaciones hará a trabajadores más productivos: Coparmex-Veracruz

La ampliación del número de vacaciones de las que gozarán los trabajadores este año es positiva, porque los hará más productivos, además que disminuirán las enfermedades y las incapacidades, señaló Jesús Alatorre Mendieta, presidente nacional de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Admitió que el primer mes del año fue de muchos cambios y las empresas deberán adaptarse, sin embargo, reformas como la relacionada a temas laborales son positivas para los trabajadores.

“Tenemos muchos cambios que ya veníamos experimentando desde el año pasado, el principal fue el de las vacaciones que debemos verlo con buenos ojos, porque el hecho de que los trabajadores tengan mayor periodo vacacional va a incidir en que existan menos enfermedades laborales, menos riesgos de trabajo y va a fortalecer en gran medida a la unión familiar”.

Aunque admitió que los trabajadores necesitaban más días de descanso, también reconoció que en las empresas se generarán vacío que costará recursos llenar. Es decir, si una persona se va de vacaciones deberá haber otra que cubra dichas actividades y eso implicará un gasto adicional y posiblemente una restructuración logística.

“Todos los cambios tienen una parte positiva y una negativa, la negativa es para las empresas, pero consideramos en Coparmex que el costo más importante no es tanto la prima vacacional que tiene que hacerse sobre un número mayor de días sino el costo hora- hombre, es decir, que cuando me voy de vacaciones alguien me debe suplir y eso tiene un costo para la empresa”.

Recomendó que los trabajadores avisen con tiempo para elegir los periodos que sean más benéficos a ellos y a sus familias y se permita ordenar la carga de trabajo en la empresa para que la afectación sea menor.

Cabe mencionar que los días de vacaciones en México no habían cambiado desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1970. Los empleados mexicanos tenían seis días de descanso en el primer año, frente a la recomendación de 18 días de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto convertía a México en uno de los países donde más se trabaja de la OCDE: 2.128 horas al año por empleado, frente al promedio de 1.716 de este grupo de países.

/lmr