Resaltó que todos ésos son los síntomas más frecuentes de la población que acude a los grupos de autoayuda.

Mencionó el caso de 'Arturo', una de las personas que buscan ayuda en NA.

Noticia Relacionada Cancelación de actividades en Cobaev, debido a becas otorgadas por pandemia

"Con la pandemia mi neurosis aumentó debido a la pérdida de mi empleo y por el temor de morir debido al Covid-19, era un miedo que me paralizaba y no me dejaba ni respirar y que afectaba a mi familia porque me volví agresivo con mi esposa y mis hijos, con mis vecinos y con todo el mundo", expresó 'Arturo'.

Es un programa de recuperación que ayuda a volver a la tranquilidad, así como a controlar la ansiedad y la depresión, resaltó Sánchez García, de Neuróticos Anónimos.

Remarcó que la importancia de NA es su contribución a la reconstrucción del tejido social, mediante el trabajo en los problemas individuales con cada uno de quienes acuden en busca de ayuda.

El gerente de la Oficina de Servicios Generales de Neuróticos Anónimos A.C. recordó que esa agrupación inició el 9 de marzo de 1974 en la Ciudad de México, con 12 personas, y hoy en día aglutina a 8 mil miembros activos y cerca de 800 grupos en casi todo el país, sobre todo en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Querétaro.

Dijo que tienen el reconocimiento de psiquiatras, psicólogos, autoridades, profesionales de la salud en general.

El programa consiste en Doce Pasos Sugeridos, y para formar parte de NA basta con aceptar que se parece algún disturbio mental o emocional, así como el deseo de sanar, explicó Sánchez García.