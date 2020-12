Aumenta consumo de 'cristal' entre los jóvenes

Desde octubre de 2016 el estado de Veracruz se encuentra en el top cinco del consumo de drogas en el país, para aquel año, el estado era tercer lugar nacional, es decir, 60 por ciento de los jóvenes en el estado consumían algún tipo de sustancia psicoactiva, así lo dio a conocer en aquella ocasión Sandra Domínguez, psicóloga integrante de la Fundación "Casa Nueva".

En octubre de 2019 se supo que la droga denominada "cristal" había incrementado su consumo entre los jóvenes veracruzanos, en enero del 2020 incluso superó al consumo de la cocaína, así lo informó Alma Delia Viveros Ruiz, titular de la Comisión Estatal Contra las Adicciones.

La situación no ha cambiado en nada para el estado, la pandemia no ha frenado las adicciones y los programas sociales incluyendo su propaganda o difusión no se ven por ningún lado.

Así lo demuestran las cifras que presenta el Centro Estatal Contra las Adicciones "Cúspide" de Veracruz, pues según sus registros, el 70 por ciento de los ingresos en los últimos meses se deben al consumo de esta metanfetamina alterada, que por su bajo costo a comparación con la cocaína, la hace alcanzable a jóvenes de entre 12 y 17 años.

Aunque en Veracruz los tipos de adicciones que predominan con mayor prevalencia de consumo son la marihuana, alcohol y tabaco; el cristal ha superado el consumo de la cocaína en los últimos cuatro años.

Daños irreversibles

El cristal comúnmente se produce en laboratorios ocultos e ilegales mezclando distintas formas de anfetamina (otra droga estimulante) o sus derivados, con otros químicos para aumentar su potencia. Las píldoras comunes para el resfriado se usan a menudo como base para producir la droga.

El "cocinero" de cristal extrae ingredientes de esas píldoras y para incrementar su poder combina las sustancias con químicos tales como ácido para baterías, limpiador de desagües, pinol, fósforo, combustible para linternas y anticongelante.

Dicho preparado produce daños irreversibles neurológicos en quien lo consume en un lapso aproximado de seis meses dependiendo la intensidad del consumo, así lo dio a conocer Pedro Guy Baeza, director de "Cúspide".

Efectos a corto plazo

Pérdida del apetito

Aumento de ritmo cardíaco, presión sanguínea y temperatura corporal

Dilatación de las pupilas

Trastornos del sueño

Náuseas

Comportamiento errático y violento

Alucinaciones

Hipersensibilidad

Irritabilidad

Pánico y psicosis

Convulsiones

Ataques

Muerte por sobredosis