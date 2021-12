Mencionó que afortunadamente, todos los adultos mayores ya se encuentran vacunados las 3 veces, situación por la que este año ya se les está permitiendo la entrada a las personas y familiares que deseen pasar un rato con ellos.

Afirmó que este año tampoco ha sido fácil, pues aún no logran recuperarse en cuanto a las donaciones, que durante la pandemia, lamentó, no llegaban ni al 10%.

"Nos pueden apoyar con lo que deseen, hay muchas necesidades puesto que la población sigue siendo casi la misma, hubo algunos decesos pero de igual manera llegaron más abuelitos. Las donaciones bajaron muchísimo, al grado de no llegar ni al 10% del apoyo, pero seguimos tratando de reponernos y luchar día a día por ellos aunque la gente luego opina mal y ni ayuda", expuso.

Para este año nuevo, María Teresa Mendoza dejo saber que no pide más que prosperidad para todos y que no se olviden de los abuelitos del asilo Cogra, ni de cualquiera de los que hay en Veracruz.

"Ojalá que este año nos vuelvan a visitar, tengan prosperidad y que no se olviden de nosotros, nos pueden apoyar hasta con un abrazo, yo quisiera que se los dieran a mis abuelitos pero pues no. Hay muchos abuelitos que nos necesitan y no nada más los del asilo Cogra, muchos de los que hay aquí en Veracruz están en la misma situación. Esperamos que en este año entrante nos vaya súper mejor y que Dios nos bendiga a todos", concluyó.

El asilo Cogra se encuentra ubicado en Cultura #341 esquina Murillo de la colonia Hidalgo, y para cualquier duda o apoyo pueden comunicarse al teléfono 2299030307.