Asilo "Canitas Felices" necesita donaciones

A la baja las donaciones desde la cuarentena





En el asilo de ancianos "Canitas Felices", ubicado en la calle Serdán 1142 entre Bravo y Guerrero en el centro de la ciudad de Veracruz, la pandemia aún se sigue sintiendo a pesar de que el país y el estado ya están en semáforo amarillo.

Dicho asilo, que se constituyó en el año 2000, hoy cuenta con 12 adultos mayores y 15 personas de la plantilla laboral. Nunca dejó de operar durante la cuarentena y la pandemia, pero si impuso medidas preventivas para resguardar a sus inquilinos y sí cerró la reja incluso a familiares de éstos.

"En primer lugar se seleccionó el personal y se hicieron turnos de trabajo para que no estuvieran todos al mismo tiempo y en el mismo lugar, evitando así que estuvieran entrando y saliendo; otra medida de seguridad fue el cubrebocas, el lavado frecuente de manos, cambio de zapatos, de vestuario, se limpia todos los días varias veces al día", comenta Olivia Zárate, la presidenta del asilo.

La responsable asegura que antes de la pandemia tenían 24 abuelitos pero a 12 de ellos sus familiares se los llevaron a casa por temor a que se infectaran, será cuando pase la pandemia que los regresarán.

Tiempos difíciles

El asilo se sostiene de cuotas de recuperación que se cobran a familiares previo estudio socioeconómico además de recibir donaciones, "Con esto se cubren gastos del asilo como luz, renta, agua, alimentos, gas, pañales, costos de plantilla laboral incluyendo enfermería y sí...exhortamos a donaciones para apoyarnos en algo, ya que estas donaciones son en especie, y no son seguras...a veces nos dan en otras no...y tenemos k prevenirnos y contar con algo seguro, no podemos decir hoy comen mañana no".

Durante la pandemia las donaciones bajaron hasta el día de hoy, por lo que es para ellos importante que se les apoye. "Canitas felices" tiene servicio de enfermería las 24 horas del día así como asistencia médica vía telefónica o por videollamada.

Hasta el día de hoy se desinfecta con cloro tanto rejas como puertas, se sanitiza el asilo constantemente; se impuso la restricción de grupos que antes convivían con los abuelos y que eran de escuelas, iglesias, clubes y demás, esto hasta nuevo aviso.

Los familiares no pueden ingresar al asilo y desde afuera, visitan a sus ancianos. "A los trabajadores se les checa temperatura, signos vitales, saturación de oxígeno, presión arterial, glucosa, temperatura, todo se checa cuatro veces al día menos la glucosa, esa sólo una vez a la semana a no ser que estén alterados", comenta la presidenta del lugar.

¿Quiere donar?

Correos: rosa.boussart@gmail.com facebook: canitasfelicesrosletac

Teléfonos 2291 78 39 38 Oficina 2299 34 29 12