Policía Municipal reactivará casetas de vigilancia en Veracruz; incluida Vistamar

La caseta de vigilancia ubicada frente al parque Superación Ciudadana donde en enero pasado fue violada una menor, será reactivada este año, aseveró el comandante de la Policía Municipal de Veracruz, Jorge Miguel Rodríguez Ramírez.

Cuestionado sobre esta caseta ubicada en la avenida Jiménez, en la colonia Vistamar, la cual desde octubre pasado vecinas señalaron el riesgo que representaba debido a que lleva abandonada años, aseguró que el tema se atenderá.

"Si ya tenemos conocimiento, lo vamos a revisar aquí con la gente de los senderos seguros y de Blanca Aquino que es la directora del Instituto Municipal de la Mujer y vamos a ponerle atención, ahí vamos a tener un evento próximamente para poder reactivar esa zona", dijo.

El comandante de la Policía Municipal de Veracruz argumentó que dicha caseta no está a cargo del ayuntamiento sino de la Secretaría de Seguridad Pública al igual que otras que fueron entregadas en comodato, por lo que dijo, la solicitarán para poder reactivarla.

"Esa no, no está a cargo del municipio, pero de todos modos la vamos a solicitar... Vamos a tener presencia ahí, no sirve de nada una caseta que la pintemos si no le vamos a meter personal para que la atienda. Lo que vamos a hacer es tratar de tener ahí presencia todo el tiempo".

-¿Sería este año?

-"Debe ser a la brevedad".

Casetas

Rodríguez Ramírez dijo que en el municipio hay poco más de 15 casetas, la mayoría se encuentran en comodato con la Secretaría de Seguridad Pública y se realiza un censo ya que desconoce el estado en que se encuentran.

"Tenemos más de 15, no son casetas en primer lugar, son módulos, algunos son un poco más pequeños, la mayoría de ellos están en comodato con la Secretaría de Seguridad Pública o sea el ayuntamiento en su momento lo dio en comodato.

"Ahorita estamos haciendo un censo precisamente de ellas vamos a solicitar información a la Secretaría de Seguridad Pública y evaluaremos cuáles van a ser las que vamos a reactivar en función de la operatividad".

Insistió que dichas casetas abandonadas no están a cargo del municipio.

"No, son propiedad del municipio, pero están en comodato de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces la verdad no tenemos conocimiento si la están ocupando para una u otra acción, necesitamos checarlo y tocar base directamente con Gobierno del Estado", dijo.

En un recorrido realizado por Imagen de Veracruz en el Sendero Seguro de Vistamar, en octubre de 2022, vecinas y vecinos de la zona señalaron que dejaron de usar las escalinatas de la calle Robles, debido a la caseta abandonada.

Varios vecinos mencionaron que en ese punto se reunían personas para ingerir bebidas alcohólicas además de algunos asaltos, Por lo que en vez de caminar por esa zona preferían utilizar la escalinata habilitada como Sendero Seguro ubicada a unos metros.

En enero pasado una pareja de jóvenes fue atacada mientras se encontraba en el parque Superación Ciudadana, ubicado atrás de la fiscalía especializada y cerca de este sendero seguro y a unos metros de la caseta abandonada; el joven fue golpeado por un sujeto que pretendía asaltarlos y quien posteriormente agredió sexualmente a la menor de 17 años.