´Arresto de Cienfuegos no debe dañar al Ejército´

El diputado federal Héctor Yunes Landa respondió que la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda no debe significar una laceración al Ejército Mexicano, pues la sociedad conoce las labores que este realiza en salvaguarda y apoyo de quienes más lo necesitan.

Además, especificó que al general Cienfuegos se le deben comprobar los delitos que se le imputan.

"Yo creo en la Presunción de Inocencia, él ahorita está detenido, no ha iniciado ni el juicio y no podemos nosotros hablar de un responsable de algo que no se ha mostrado. Yo esperaría que los tribunales puedan probar la responsabilidad de él y de todos los que están detenidos... y los que sean responsables que los castiguen con todo el rigor de la ley. Esto no es de tamaños ni de grados", respondió Yunes Landa.

El legislador veracruzano enfatizó que el señalamiento que se le ha realizado al exsecretario de la Defensa Nacional sobre los vínculos con carteles delincuenciales no debe afectar a las Fuerzas Armadas.

Enfatizó que la Secretaría de la Defensa Nacional es una institución cuya valía no depende de los señalamientos que se imputen a una persona.

"No tiene que cambiar su vocación, su prestigio por alguien que pudiese, insisto, ser responsable de un delito. Yo creo que cuando pensemos en las Fuerzas Armadas mejor pensemos que cuando hay una inundación son los primeros en ir con el Plan DN-III".

"Hasta para la distribución de libros de texto gratuito están las Fuerzas Armadas, para temas de vacunación van las Fuerzas Armadas, son eso, no representan el error que pudiese cometer cualquiera de los elementos del grado que tengan", destacó durante su visita al Corporativo Imagen del Golfo.

"No tiene que cambiar su prestigio... cuando pensemos en las Fuerzas Armadas, pensemos que cuando hay una inundación son los primeros en ir con el Plan DN-III."





Héctor Yunes Landa / Diputado Federal