Ariadna y su bebé, una historia de violencia y dolor (+video)

Una bebé de dos meses de nacida se encuentra hospitalizada en la Torre Pediátrica, en el municipio de Veracruz, por la agresión física cometida presuntamente por su padre.

Ariadna Juárez Gutiérrez, es una joven madre de 18 años, quien sufrió violencia física de su pareja Ismael "N", de 38 años, quien la golpeó durante el embarazo incluso, reconoce que llegó a temer que los golpes fueran a afectar al bebé que llevaba en el vientre.

"Yo cuando estaba embarazada de la niña él me pegaba, en donde fuera en la panza y eso; a veces me decía cosas feas de la niña, que no la quería".

Le tronaron sus huesitos

La bebé, quien este 18 de diciembre cumplió dos meses de nacida, fue ingresada a la Torre Pediátrica, la tarde del pasado jueves luego de que ese día por la mañana su papá la agrediera colocándola boca abajo en la cama y con sus manos ejerciera presión en su espalda, se escuchó como le tronaron sus huesos, relata la madre.

"La niña, días antes se sentía mal, yo siento que ella lloraba porque se sentía mal, porque tuvo temperatura y eso, y como todo bebé no habla, eran lloridos (...) Cuando él le hizo eso le tronaron sus huesitos y la niña lloraba más, la niña lloraba y luego le volvía apegar y yo le decía no hagas eso porque la niña va a estar en el hospital".

Previamente, comenta Ariadna, el papá de la bebé ya le había dado una cachetada a la menor.

Por esta agresión y tras notar sus suegros algo raro en la bebé, su suegra le recomendó llevarla a recibir atención médica.

A decir de la mamá de la bebé, los médicos le han informado que presenta fractura en cadera.

"A mí me habían dicho que la niña tenía fracturas en su cadera, estaba inflamada de la parte de aquí (señala), porque la fuerza de él a la pancita de la niña si fue algo grave porque es una niña de dos meses de nacida, le afectó a ella mucho. La traje a tiempo si no la niña se me hubiera muerto".

Bebé lucha por su vida

Hasta la mañana del domingo sabía que la bebé estaba reaccionando favorablemente al tratamiento, sobre posibles secuelas, no le han informado, solo que va reaccionando favorablemente.

"Al principio me dijeron que la niña estaba grave y todos nos preocupamos, ya después fui a preguntar y ya me dijeron que ya le estaba haciendo efecto (el medicamento) y que está luchando por su vida".

Cabe mencionar que alrededor de la una de la tarde de este domingo, una trabajadora social de la Torre Pediátrica le informó a Ariadna que ya no tendría el pase para visitas y que toda la información sobre el estado de salud sería a través de la Fiscalía.

Teme que le quiten a la bebé

Desde que llevó a su bebé a la Torre Pediátrica, Ariadna asegura que no se ha apartado del lugar esperando recibir información sobre la salud de la menor.

Comenta que fue el pasado viernes cuando presentó la denuncia contra su pareja por la agresión física y solicitó una orden de alejamiento, pide que lo detengan.

Durante este tiempo, menciona que personal de la Fiscalía ha acudido casi a diario y le han realizado las mismas preguntas de lo registrado.

Del papá de la bebé sabe que la autoridad lo está buscando, aunque desconoce su paradero.

Ariadna temé que las autoridades le quiten a su bebé. Por comentario que ha recibido de que puede ser que a la niña no se la entreguen.

– ¿Quién le ha dicho eso?

– Aquí adentro, la trabajadora social, pero llegó otra chava y me dijo que no porque yo no le hice nada. Yo desde el jueves estoy aquí y no me he movido para nada, yo la quiero recuperar.

Pese a los golpes recibidos durante el embarazo, Ariadna refiere que nunca imaginó que su pareja fuera a agredir a su propia hija, pues él ya tiene dos niñas con otra mujer y nunca les hizo algo.

"Yo nunca creí que le fuera a hacer eso a la niña (la cachetada), yo dije pues a lo mejor se le pasó pero yo regresé con él, y él me juró que ya no iba a hacer eso, pero ya después de que yo vi a la niña enferma (cuando la golpeó), que me dijeron que se me podía morir en los brazos, que me la pueden quitar, yo decidí poner la demanda".

Relación violenta

Ariadna reconoce que la relación con el papá de su hija, con quien llevaba un año, al principio tenía un comportamiento diferente, decía que si quería a la niña, pero al poco tiempo solo eran peleas, pues es muy "enojón".

"A veces si nos peleábamos todos los días, peleábamos un día y seguíamos peleando otro, hasta que ya después dejábamos de pelar y nos llevábamos un buen tiempo sin pelear; pero él es de las personas que es muy enojón".

Las peleas, dijo, eran más frecuentes cuando Ismael se drogaba y de vez en cuando tomaba cerveza.

"Yo sentía feo porque la niña se parece a él. Y yo como le dije a él ese día, ´no sentiste feo de la niña cómo se te quedó mirando cuando la golpeaste y ya le habías tronado su espaldita, y después la abrazaste y la besaste".

Ariadna aseguró que ella nunca maltrató a su bebé y si siguió en esa relación, dijo, fue porque quería que su hija creciera al lado de su padre.

"La gente no sabe que yo quería formar una familia con él. Yo con mi papá no crecí y yo no quería que mi hija pasara lo mismo que yo pasé. Yo quería que creciera entre nosotros dos, que ella sintiera el calor que ni él tuvo de sus padres y ni el que yo no tuve de mis padres, lo que yo quería era unir a mi hija con él y conmigo".

Hoy pide se detengan al papá de la bebé e incluso manifestó temer represalias tras la denuncia presentada.

Agregó que no cuenta con documentos que avalen que la bebé es su hija, pues aún no la han registrado y el certificado de nacimiento otorgado por el hospital donde se alivió, lo rompió su pareja.