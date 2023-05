Apoya TenarisTamsa el futuro de los jóvenes

Desde el 2019 TenarisTamsa ha capacitado a más de 200 egresados de diversas carreras, dentro del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde cerca del 20% de todos los jóvenes que han formado parte de este programa tras pasar el proceso de reclutamiento y selección de la compañía se quedan a trabajar.

Este viernes 12 de mayo, en las instalaciones de TenarisUniversity la empresa dio la bienvenida a la séptima generación, conformada por 26 jóvenes hombres y 14 mujeres que dan un total de 40 jóvenes de entre 19 y 29 años de edad, bajo la dirección de Laura Minakata, directora Senior de recursos humanos y la tutoría de Berenice Sandoval, Enrique Montalvo y Fabiola Muñoz quiénes son los responsables del programa dentro de la compañía.

El objetivo de este plan de formación es brindar la oportunidad a jóvenes para recibir entrenamiento de calidad y formarse como Técnicos en Mantenimiento Industrial, para que se les facilite, al concluir su formación, emplearse en una empresa o taller industrial o auto emplearse aplicando los conocimientos adquiridos.

Dentro de las habilidades a desarrollar en la parte técnica se encuentran las materias de salud, seguridad y medio ambiente, calidad, análisis de falla, solución de problemas y gestión de mantenimiento.

En la parte de gestión se consideran algunos puntos importantes como el liderazgo, orientación a resultados, comunicación, trabajo en equipo, mejora continua, gestión de proyectos así como ética y responsabilidad.

Oportunidad y desarrollo

En TenarisTamsa están convencidos que la educación es la base del desarrollo del país y formar parte del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una manera de cooperar educando a los jóvenes para que puedan desarrollar estas competencias y al mismo tiempo dar oportunidad a los chicos conforme van avanzando en su desarrollo, subrayó Laura Minakata, directora Senior de Recursos Humanos de la compañía.

"Para nosotros es un placer formar parte del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro de México como una institución que ayuda a capacitar a los jóvenes. Son 40 chicos los que están entrando, pues la plataforma se abre y conforme se va abriendo, nosotros vamos llenando los espacios. Durante este periodo han entrado 40 chicos, el programa consiste en una capacitación tanto técnica como en habilidades sociales y de liderazgo, son aproximadamente 400 horas de capacitación las cuales culminan en un proyecto, en el campo, que en este caso sería dentro de la planta de TenarisTamsa", explicó.

Agregó que este proyecto es muy importante porque de nada sirve recibir la teoría si los jóvenes no la pueden poner en práctica.

"Lo que queremos es que ellos desarrollen estas habilidades prácticas", afirmó.

Añadió que las ventajas que tienen para los jóvenes es que una vez que termine este programa, ellos tienen algo que poner en su currículum, ya sea que decidan empezar un negocio nuevo o trabajar en otro lado al menos tienen algo con el cual seguir avanzando, incluso si se quedan en Tenaris a trabajar.

"Cerca del 20% de los jóvenes se queda a trabajar en la empresa, la verdad es que es una súper oportunidad para los muchachos que tienen ganas, que realmente tienen esa pasión y ese estímulo que queremos y mucho del deseo de seguir aprendiendo, porque este mundo va cambiando mucho y tenemos que estar de manera constante capacitándonos y desarrollándonos", aseveró.

Explicó que los jóvenes ingresan a Tenaris a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que forma parte de un proyecto federal.

Empresa que aporta

Dijo que la empresa está muy satisfecha pues desde que arrancaron el programa decidieron que iban a sumar al desarrollo de la región y así ha sido.

"Decidimos que fuera mantenimiento mecánico y eléctrico porque identificamos que es algo en lo que somos fuertes y que podemos aportar a los muchachos. Además hay una necesidad genuina en la región de gente que tenga conocimiento de mantenimiento mecánico y eléctrico, entonces hicimos un programa muy serio, hablamos con la gente de mantenimiento, desarrollamos todo un programa de capacitación, no nada más en la parte técnica, pues de nada me sirve que sean excelentes técnicos si no saben comunicarse, si carecen de otras cualidades de gestión y liderazgo, si no tienen ética, ya que este es un valor bien importante hoy en día", subrayó.

"Todo ese tipo de cosas las tratamos de complementar en un programa de capacitación, que por cierto Tenaris ha recibido varios reconocimientos con respecto a la excelencia y a la calidad del programa que tenemos", añadió.

Afirmó que como empresa se sienten muy orgullosos.

"Como región deberían de sentirse orgullosos que las empresas aquí lo tomamos en serio, yo invitaría a todas las empresas que lo hicieran porque cuando las cosas se toman en serio, realmente ayudan y devuelven a la comunidad lo que la comunidad nos da y lo devolvemos a través de la educación, que es otro valor de la compañía", aseveró.

Cientos de beneficiados

Con esta séptima generación son más de 200 muchachos beneficiados, sin contar los programas que desarrolla Tenaris de prácticas profesionales becas y otros proyectos que tenaris ha desarrollado con las universidades, en el sector académico y educativo.

"Lo que tratamos es de ayudar a vincular el sector universitario con la empresa y ahí es donde buscamos sumar, porque lo que quieren las empresas es tener la gente capacitada. Entonces si nosotros desde que están chicos podemos hacerles ver lo que es la vida laboral, entonces les vamos desarrollando esas habilidades y vamos cooperando y sumando al beneficio y al Estado porque vivimos en un país en donde todo suma", finalizó.

Aprende de los mejores

Osmara Franceschi Hernández, egresado de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Veracruz forma parte de la séptima generación de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que inició en el mes de enero, por lo que asegura que en estos cuatro meses le ha cambiado la vida.

"Entré desde el mes de enero al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ya llevo como quien dice cuatro meses en esta capacitación de la séptima generación donde verdaderamente he sentido que he aprendido sobre muchos temas que no nos enseñan en la escuela, pues no son de las materias básicas, he ido adquiriendo bastantes conocimientos, sobre todo que los cursos son con un enfoque más técnico, en temas como eléctrico y mantenimiento, y los instructores son personas con muchos conocimientos en estas áreas, por lo que aprendo de los mejores", resaltó.

Reiteró que todo el conocimiento que está adquiriendo es nuevo para ella.

"Todo lo que me han enseñado en TenarisTamsa es nuevo para mí, he adquirido conocimiento sobre motores eléctricos, bombas hidráulicas, todo este tipo de información de la cual no tenía yo conocimiento, ha sido algo nuevo", manifestó.

Subrayó que el trato y ambiente qué hay dentro de la empresa es muy bueno, por lo que está muy a gusto, aprendiendo en TenarisUniversity.

"Aquí se vive un buen ambiente, nos dan un trato muy bueno, creo que aquí realmente nos dan las herramientas para construir nuestro futuro y el de México, es una capacitación larga, de varios meses, estamos aquí estudiando un año: ocho meses en una área y cuatro tomando cursos", detalló.

Además de que los jóvenes reciben una beca de parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, TenarisTamsa les brinda el apoyo de transporte, al igual que a sus trabajadores.

"Este transporte hasta las instalaciones de Tenaris también representa una ayuda más para nosotros, que venimos a aprender en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde", indicó la entrevistada.

Afirmó que por ahora se encuentra en el área de TenarisUniversity, aprendiendo la parte de capacitación teórica.

"Aquí nos hablan mucho del tema de seguridad, de ambiente, introducción a Tenaris, motor eléctrico, técnico y mantenimiento para posteriormente pasar a cuestiones más prácticas, bajo la supervisión de un tutor", manifestó.

"De ahí en adelante realizaremos observaciones, donde podremos proponer nuestras ideas y destacarnos como persona, y sacar lo mejor de nosotros", concluyó.

